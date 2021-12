NOVU GODINU DOČEKAĆE IZA REŠETAKA: Braća Džonić i braća Jojke ostaju u pritvoru

NIŠ - Nakon trećeg produženja pritvora braći Džonić i braći Milošević, u slučaju trostrukog ubistva porodice Đokić iz Aleksinca, čini se da istraga "tapka u mestu" jer za sada nema novih dokaza o njihovoj umešanosti kao ni nekih neposrednih saznanja zbog koji su ova četvorica ostala u pritvoru do Srpske nove godine. Oni će Novu godinu dočekati iza rešetaka iako je javnost bila ubeđena da će oni do tada izaći.

Prvoosumnjičenom Goranu Džoniću je produžen pritvor, ali to se očekivalo. Advokati braće Džonić i Miloševića, Filip Domazet i Mladen i Andrija Magdalinić poslaće u ponedeljak žalbu na određivanje pritvora njihovim klijentima jer smatraju da oni "džabe trunu" iza rešetaka. Čini se da od sve četvorice Džonića i Miloševića, Milan Džonić u najgorem položaju jer teško prihvata pritvor. - Tužilaštvo već mesec dana ne iznosi nikakve nove dokaze i ovo je jedna od najgorih pravničkih situacija jer su i Milan i Stefan iza brave, a desetak svedoka su potvrdila da su bili na poslu te večeri. Jeste, Milan teško sve to prihvata. Majka ga obilazi redovno vikendom sa njegovom suprugom i daje mu podršku. Normalno obilazi i Strfana, ali preko nedelje. Momci stvarno neopravdano ostaju u pritvoru - kaže Domazet, njihov advokat. Mladen Magdelenić, jedan od branioca braće Milošević kaže da nijedan dokaz do sada ne upućuje da su oni krivi. Braću Džonić, ali i Miloševiće je targetirao glavnoosumnjičeni Goran Džonić i pored njegove "sumnjive" reči nema nikakvih dokaza o njihovoj umešanosti. - Od poslednjeg produženja pritvora do danas, apsolutno se ništa nije dogodilo. Tužilaštvo sada verovatno čeka neke dokaze koje su naložili, ali kako za Miloševiće nije bilo potrebe naložiti pritvor tako sada nema potrebe ni da se produžava - kaže Mladen Magdelinić. U četvrtak 23. decembra se očekuje svedočenje majke ubijenog Gorana Đokića, Stojanke, ali to neće mnogo uticati na Džonićeve sinove ili Braću Milošević. Protiv Gorana Džonića ima dosta dokaza da je bio neposredno umešan u ubistvo, mada on uporno negira da je bio direktni egzekutor ubistva Gorana (57), Gordane (56) i bratanice Lidije (25). Kurir.rs/M.S.