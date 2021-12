DOVEDENE IZ PRITVORA: Baba i majka bacile tek rođenu bebu u kontejner, a evo zbog čega im je danas odloženo suđenje

Suđenje Branki i Milji P, babi i majki, koje su osumnjičene da su u decembru prošle godine tek rođenu bebu bacile u kontejner u Obrenovcu odloženo je danas u Višem sudu u Beogradu zbog štrajka advokata.

Naredni pretres zakazan je za 1. februar 2022. godine, kada bi obe optužene po prvi put pred sudom trebalo da iznesu svoju odbranu. Optužene su danas dovedene u sud iz pritvora, u kome se nalaze od trenutka hapšenja.

Podsetimo, baba Branka i majka Milja P. su optužene za krivično delo teško ubistvo u pokušaju u saizvršilaštvu. Vest nakon otkrića bebe u kontejneru koja je pronađena živa, izazvala je tada veliko uznemirenje javnosti.

Inače, Milja P. porodila se u stanu svojih roditelja u Obrenovcu, a potom novorođenu devojčicu bacila u kontejner ispred zgrade i optužila svoju majku Branku P. da je to uradila. Policija je u međuvremenu uhapsila njenu majku zbog sumnje da je pokušala da ubije bebu.

kontejner gde je beba pronađena foto: Kurir.rs

Novorođenče je pukom srećom pronašao vozač Hitne pomoći Dušan Marjanović.

- Odvezao sam devojku u GAK Višegradska, a potom čuo da se ona porodila i da ekipa Hitne pomoći kreće u potragu za bebom - rekao je ranije za Lokalne novine Marjanović.

- Kada smo stigli ispred zgrade, videli smo policiju, tražili smo, ali ništa nismo našli, pa su policajci pretraživali stan. Kao da me je nešto nateralo da počnem da preturam po kontejneru. U crnoj kesi sam prvo našao krvave stvari, a potom sam čuo kao da neko cvili. Prišao sam drugom kontejneru, u njemu sam polako vadio kese i čuo plac, a onda probušio krvavu kesu da beba dođe do kiseonika i predao je policajki i lekarima - rekao je tada on.

(Kurir.rs / B. T.)