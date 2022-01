SRCEPARAJUĆA PORUKA MATEJEVE NASTAVNICE IZ SPLITA: Objavila sliku sa ekskurzije i poručila OVO (FOTO)

Matej Periš (27) iz Splita, koji je za novogodišnje praznike došao sa društvom u Beograd, nestao je u noći između 30. i 31. decembra.

Za njim traga veliki broj ljudi, od policije i stručnih službi do prijatelja koji pokušavaju na svaki način da skrenu pažnju na njegov nestanak.

Među njima je i profesorka Pete gimnazije "Vladimir Nazor" u Splitu Diana Matković.

- Pre 10 godina na vrhu Meteora, moja voljena deca...desno, s belom kapom čuči moj Matej Periš....nestao je pre par dana... molimo se prijatelji da se vrati živ i zdrav svojoj kući - napisala je ona na svom Fejsbuk profilu.

Potraga za Matejom Perišem traje već danima, a danas su se pojavili snimci nastali kobne večeri na kome se vidi mladić, na kojima je Matejev otac Nenad Periš, prepoznao svog sina, sa izuzetkom snimka plivanja.

Otac nestalog Mateja Periša, koji se nalazi u Beogradu, rekao je da je njegov sin na svim snimcima, izuzev onog na kome se vidi kako nepoznata osoba pliva u reci.

- Uz snimke na kojima je on se dovode u vezu i neke koje nemaju nikakve veze s Matejem i ne znam zašto se to radi. Ja za snimak na kojoj neko pliva u Savi nikada nisam rekao da je na njoj Matej. Uopše ne verujem da je to snimak od te večeri. Ja sam se interesovao jer me to zanimalo koja je temperatura vode bila te večeri i bila je pet stepeni. Ja sam vaterpolista, ceo život sam u vodi i nema šanse da tako plivate na temperaturi od pet stepeni ni u ronilačkom odelu, kamoli bez - kazao je Nenad Periš.

(Kurir.rs/Novosti)