JUTROS SE OGLASIO NENAD PERIŠ O NESTANKU MATEJA: Bio sam na razgovoru u policiji, bilo bi dobro da počne pretraga rečnog korita

Istraga ide dalje, a policijske patrole su i sinoć obilazile reku Savu kako bi pokušale da nađu nestalog Splićanina Mateja Periša (27).

- Bio sam sinoć na razgovoru u policiji i apsolutno sam zadovoljan njihovim angažmanom i profesionalnim pristupom, a osetio sam u razgovoru s njima i jednu humanu notu. Kako su mi rekli u odnosu na informacije od juče preko dana nisu imali novih saznanja. Zna se da se u istrazi prate razni putevi i onda se neke informacije eliminišu - rekao je Nenad Periš za hrvatski portal 24sata.

- Verujem MUP-u Srbije, oni su profesionalci, snažno su se angažovali i verujem da će doći do rešenja. Kao otac koji čeka sina svestan sam da treba informacije koje imaju ispitati i eliminisati. Ako imaju informacije koje ga dovode do reke pretpostavljam da bi bilo dobro i da se počne pretraga rečnog korita. Ne kažem da do sada nije, ali verujem da postoje neka tehnička sredstva kojima bi se to moglo takođe uraditi - rekao je otac nestalog Mateja.

Nstanak mladića iz Splita već je peti dan jedna od glavnih tema u regionu. U Beogradu je i Matejev otac koji je sinoć rekao kako je prepoznao sina na snimkama iz grada, ali i opovrgnuo da je on na kratkom videu na kojem se vidi da netko pliva u Savi.

(Kurir.rs/24sata.hr)

