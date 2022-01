ŠTA SE SVE DOGODILO U NOĆI NESTANKA MATEJA PERIŠA: Nastavlja se potraga za mladim Splićaninom u Beogradu

Splićanin Matej Periš (27) nestao je u noći između četvrtka 30. decembra i petka 31. decembra u Beogradu kada je izašao iz kluba "Gotik", a potraga za njim i dalje traje.

Sve policijske službe u Srbiji danima su na nogama, a u Beograd je doputovao i Matejev otac Nenad koji prati tok potrage. U međuvremenu, u javnosti se pojavljuje sve više detalja o njegovom nestanku, a juče popodne objavljeni su i snimci na kojima se vidi mladić koji odgovara opisu Periša kako trči usred noći beogradskim ulicama, a potom pliva ledenom Savom. Međutim, snimci su samo produbili misteriju nestanka mladića, iako je njegov otac Nenad potvrdio je da je na snimcima njegov sin, izuzev onih na kojima se vidi osoba koja pliva u Savi.

Mladić koji izgleda kao Matej Periš imao je crnu majicu kratkih rukava, farmerke i patike. Na početku video-zapisa može se videti kako mladić trči Karađorđevom ulicom, pa zatim ide na Savsku promenadu gde je snimljen oko 1.47 sati gde trči ka Beogradu na vodi. U narednih nekoliko snimaka koji su skinuti sa nadzornih kamera vidi se kako mladić nakon toga u Karađorđevoj ulici ispod Brankovog mosta na raskrsnici zaustavlja taksi vozilo i pokušava da uđe u auto.

Prema rečima ispitanih svedoka, očevidaca i taksista, mladića niko nije jurio, već je navodno izgledao kao da je pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.

Nakon toga mladić i dalje nastavlja da trči i prema snimcima koji su nastali u 2.51 sat može se videti kako ulazi u vodu. Na sledećem snimku vidi se kako neko ili nešto pliva ili pluta Savom koja je izuzetno brza, no Matejev otac opovrgnuo je da je to njegov sin.

- Ne verujem da je snimak nastao te večeri. Vaterpolista sam, čitav život sam u vodi, temperatura je te večeri bila oko pet stepeni u reci. Nema šanse da tako plivate na tako niskoj temperaturi, čak ni u ronilačkom odelu - kazao je Nenad Periš.

Podsetimo, Matej Periš je došao u Beograd kako bi proslavio Novu godinu, a 31. decembra oko 2.30 gubi mu se svaki trag. U potragu za Splićaninom uključenje su sve raspoložive jedinice MUP-a Srbije, pripadnici Mreže za opasnost Srbije (MZO Srbije), kao i mnogi građani Beograda

Igor Jončić iz MZO-a je izjavio da se radi generalna pretraga terena, ali da za sada nema tragova niti bilo šta što bi ih uputilo na to da su na pravom putu. Na pitanje novinara koliko je moguće da se u ovakvim uslovima neka osoba održi u životu, s obzirom na to da je noću jako hladno, pogotovo kod reke, on je rekao da, "ako je reč o onome o čemu se priča u medijima, onda je situacija vrlo jasna".

- Nije više reč održava li se nešto ili ne, nego kada će taj netko biti pronađen i na kom mestu. To je glavna tema za sada i u svim medijima i to je informacija koju smo mi preliminarno dobili i koje se držimo. Radimo generalnu pretragu terena u nadi da ćemo naći bilo što - rekao je Jončić.

