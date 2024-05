"NOVAK MI JE REKAO DA TAKO VIŠE NE MOŽEMO" Ovo je bio NAJTEŽI TRENUTAK u Đokovićevom braku: Supruga Jelena otkrila VELIKU TAJNU!

Brak Novaka i Jelene Đoković mnogima je bio velika inspiracija, ali daleko od toga da su tokom čitavog života njima "cvetale ruže" i da je sve bilo "med i mleko".

O problemima sa kojima su se susretali svojovremeno je govorila Jelena Đoković.

- Tri godine od početka naše veze došli smo do prekretnice. Odlučili smo se za zajednički život. Ali, u Monaku je bilo teško pronaći posao. Sve je “zatvoreno”, ali ja sam se igrom slučaja zaposlila u jednoj naftnoj kompaniji - pričala je Jelena svojovremeno a preneo "Story", pa dodala:

- Radila sam tamo godinu dana i to je bila nemoguća misija za našu vezu. U jednom trenutku Novak mi je rekao da više tako ne možemo. Dok sam studirala, tačno sam znala kada sam slobodna i kada mu se mogu posvetiti. Na poslu sam provodila dane u kancelariji i naša veza se našla u iskušenju. Zato smo tražili drugo rešenje.

Domaći mediji su pisali o problemima kroz koje su Novak i Jelena prolazili, a jednom prilikom "Scandal" je objavio kako je njihova veza bila u velikoj krizi.

- Nikad Jelena nije pomišljala da ode zauvek, ali je imala faze kada više nije mogla da se nosi sa Novakovim padovima i periodima kada se povlačio u sebe, te nije mogao da pronađe izlaz - rekao je svojevremeno neimenovani izvor navodno blizak porodici Đoković za "Scandal" a zatim nastavio:

- Pored kuće, dece, bračnih obaveza, vođenja fondacije, poslova, javnosti imala je nad glavom i Novakove uspone i padove, ali i povredu lakta, tada im je bilo najteže. Baš u to vreme imao je niz poraza i mnogi su ga kritikovali. Novak se povlačio u sebe, nije znao kako da se izbori sa pritiskom javnosti. Jelena je pokušavala da ga podigne na razne načine, pričala je s njim danima i noćima, tražeći način da ga vrati na put uspeha, ali on tada nije imao snage. To ju je pogađalo pa je da bi ga trgla govorila da će otići i da se neće vratiti dok ne bude ponovo stari Nole.

Zatim je isti izvor dodao kako je Novakova majka Dijana pomogla u rešavanju ovih problema.

- Dijana je to na vreme osetila, pa je bila ključna u rešavanju problema. Dosta je tada Jeleni pomagala oko dece i drugih obaveza, ali ju je i svakodnevno bodrila. Kroz suze joj je ponavljala: "Ajde, ne padaj, moraš izdržati, na kraju sve ostane na nama ženama. Samo budi uz muža i biće sve u redu. Žena je stub porodice, ako ona padne pada sve. Zamisli kroz šta sam sve ja morala da prođem dok smo još bili podstanari i morala da se bavim mužem i decom i borim da preživimo, okupiraj se time da održiš porodicu na okupu i da svi zajedno pregrmite ove teške trenutke - navodi se u tekstu koji je svojovremeno objavio "Scandal".

