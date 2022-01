NARKO-BIZNIS U VLAŠKOM DOLU: Otac i sin ukrali 23 tone Zarubičinih hemikalija za pravljenje narkotika?

Otac i sin B. M. i I. S. iz Vlaškog Dola kod Požarevca, uhapšeni su nakon što je na njihovom imanju pronađeno 23,6 tona materije za pravljenje sintetičke droge i 250 litara amfetamina, saznaje Kurir!

osumnjičeni I.S. foto: privatna arhiva

Prema rečima našeg izvora, sumnja se da su uhapšeni otac i sin praktično nameravali da nastave biznis čuvenog Milana Zarubice, poznatog po nadimku "kralj sintetičkih droga", pošto su hemikalije pronađene kod njih ranije pripadale Zarubici.

Zaplena i skladištenje

- Sumnja se da je benzin-hlorid, koji se koristi za pravljenje sintetičkih droga, a koji je bio na imanju B. M. i I. S., ukraden iz jednog skladišta. Taj benzin-hlorid se u tom skladištu nalazi još od 2011, kada je Milan Zarubica bio uhapšen zbog proizvodnje narkotika, a firma u kojoj je on bio jedan od rukovodilaca zatvorena. Ta hemikalija je tada oduzeta od Zarubice i bila je sklonjena u jednom skladište - objašnjava naš izvor iz istrage.

Milan Zarubica foto: PrintScreen

Ovaj neverovatni slučaj otkriven je polovinom decembra, kada je policija vršila pretres kuće oca i sina, inače dobro poznatih policiji. - U njihovom dvorištu bilo je 23,6 tona benzin-hlorida. Pored toga, otkriveno je i pet kanistera od po 50 litara amfetamina. Osnovno tužilaštvo u Požarevcu je osumnjičenima odredilo pritvor do 30 dana, a terete se za proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga - priča dobro obavešteni izvor Kurira.

Kako kaže, proverava se na koji način su B. M. i I. S. došli do benzin-hlorida i amfetamina. - Ima indicija da je benzin-hlorid bio zaplenjen od Zarubice i skladišten na jednom stovarištu, ali da su ga oni ukrali i koristili za sopstvenu proizvodnju nedozvoljenih psihoaktivnih supstanci - objašnjava izvor. B. M. i I. S. saslušani su u tužilaštvu, a kako nezvanično saznajemo, tvrdili su da nemaju veze sa narkoticima, niti krađom benzin-hlorida. - I. S. je navodno rekao da on nije u dobrim odnosima sa svojim ocem, da ne govore i da on uopšte ne živi u kući u kojoj su nađene hemikalije. I. S. zaista ima prijavljeno prebivalište u domu svog brata, ali dosadašnja istraga je pokazala da ipak živi s ocem - priča izvor i dodaje da je i M. B. izneo odbranu na saslušanju. - B. M. je istakao da je materiju u burićima u njegov dom doneo izvesni čovek iz Pančeva, čiji identitet ne sme da otkrije, te da je mislio da su to hemikalije za pravljenje sapuna i deterdženata - kaže sagovornik.

Policija čuva burad

Kako naš izvor ističe, od trenutka pronalaska materijala na imanju osumnjičenih nalazi se policija. - Policijski službenici čuvaju burad sa benzin-hloridom jer je reč o izuzetno opasnoj materiji, koja je toksična i kancerogena, a mogla bi i da eksplodira ako se pravilno ne transportuje - objasnio je izvor.

Bogati dosijei Pljačke, prostitucija, pokušaj ubistva i promena identiteta Osumnjičeni B. M. i njegovi sinovi I. S. i A. N. dobro su poznati policiji po više krivičnih dela. - Otac ima čak 20 presuda za različita krivična dela, a hapšen je i u slučaju jednog poznatog striptiz bara i diskoteke, za koju se sumnjalo da je paravan za prostituciju, ali to nije dokazano - navodi izvor: - Sinovi su hapšeni pre nekoliko godina zbog krađa u poštama, a A. N. se i dalje nalazi na robiji. Navodno, do sefova su dolazili postavljanjem dinamita. A. N. je navodno suđeno i zbog pokušaja ubistva braće iz jednog sela u okolini Požarevca. Inače, jedino I. S. ima ime koje je dobio na rođenju, B. M. i A. N. su promenili imena.

Meštani Vlaškog Dola potvrdili su nam da se u selu nalazi policija, "koja čuva neke buriće".

- Ne bih komentarisao uhapšene komšije, oni meni ne smetaju, takvi su kakvi su samo za sebe - kratko je rekao jedan meštanin sela.

Ko je Milan Zarubica Ugledni doktor postao kralj amfetamina Doktor Milan Zarubica, jedan od najvećih proizvođača sintetičke droge na Balkanu, nazvan i "kraljem amfetamina", trenutno robija u Makedoniji, gde je uhapšen 2017. u zajedničkoj akciji srpske i makedonske policije, jer mu je u ilegalnoj laboratoriji pronađeno 300 kilograma droge kaptagon, koju zovu i "hemijska hrabrost" i "lek džihadista", a koju koriste borci Islamske države. Zarubica, inače nekada ugledni doktor iz Zemuna, prvi put je uhapšen 2003. zbog proizvodnje sintetičke droge i osuđen na 11 godina zatvora. Kada je, tokom izdržavanja kazne, postao "slobodnjak", ispostavilo se da je nastavio da se bavi istim poslom, pa je ponovo uhapšen u maju 2011. Priznao je krivicu i osuđen je na još tri godine zatvora. Na suđenju je, kako su mediji preneli, tvrdio da on ne pravi drogu, već lekove za koncentraciju.

Kurir.rs/ Jelena Ivić