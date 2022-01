PORODICE OGORČENE POSLE SMANJENJA KAZNE VOZAČU AUDIJA SMRTI U NIŠU: Izgubila sam muža, deca su mi zbog njegove bahatosti bez oca

Apelacioni sud u Nišu umanjio je za godinu dana presudu Nemanji Stamenkoviću (20) iz Beograda i osudio ga na šest godina zatvora za izazivanje teške saobraćajne nesreće u kojoj su 4. januara prošle godine oko 20.40 časova na niškom bulevaru Medijana poginuli pešaci Andrej P.(12) i Dejan Ilić (48), potvrđeno je u tom sudu.

- Ovo je bruka i sramota. Ja sva drhtim, svi smo u šoku. Deca su strašno uznemirena. Ja sam izgubila muža, deca su mi zbog njegove bahatosti ostala bez oca. Uništeni smo za ceo život - komentariše Sonja, supruga pokojnog Dejana Ilića, a na odluku Alpelacionog suda da Stamenkoviću smanji kaznu zatvora sa sedam na šest godina zato što je usmrtio oca troje dece i dečaka Andreja P. (12).

Podsetimo, okrivljeni je kobne noći vozio najmanje 131 kilometar na sat, izgubio kontrolu i na trotoaru pokosio Dejana i Andreja.

- Bruka i sramota. Ko zna kako je majci malog Andreja. Ja sam zgrožena, deca su šokirana jer i ovih sedam godina nama ništa ne znači jer smo ostali bez najmilijih, ali smo se nekako i pomirili s tim, a sada se vidi koliko pravde postoji u našoj zemlji. Strašno sam ogorčena jer kakvo je to objašnjenje da do sada nije bio kažnjavan i da se u obzir uzima to što je mlađi punoletnik pa i to da se pokajao? Nikakvo. Sud se sada sažalio nad ubicom moga muža i jednog deteta. Strašno nam je posle ove odluke - dodala je Sonja.

Stamenkoviću je smanjena kazna na osnovu žalbe branioca, a kažnjen je za izazivanje opasnosti u saobraćaju. Ljudi i najbliži i danas pale sveće na bulevaru Medijana na mestu gde je Nemanja S. udario Dejana, a malog Andreja prebacio preko ograde Vodovoda dvadesetak metara od trotoara.

