NEIZVESNA SUDBINA BRATA SEKE SABLIĆ: Još se čeka odluku suda o robiji u Srbiji! AFERA KUBANKE

Siniša Sablić (82), koji u zatvoru u Havani služi kaznu od 10 godina zbog trgovine ljudima, još uvek čeka odgovor na molbu koju je uputio našem pravosuđu, a u kojoj je zatražio da bude prebačen u neki od ovdašnjih zatvora da služi kaznu.

Brat glumice Seke Sablić, Siniša, kako je Kurir pisao, iskoristio je svoje zakonsko pravo da traži da kaznu koja mu je dosuđena za nedozvoljenu trgovinu garderobom i trgovinu ljudim, služi u Srbiji. Odluku o tome, treba da donese Viši sud u Beogradu, koji je pre petnaestak dana održao sednicu na kojoj je razmatrao zamolnicu dostavljenu putem međunarodne pravne pomoći.

Porodica je, podsetimo, angažovala poznatog beogradskog advokata Nemanju Govedaricu da ga zastupa. On je za Kurir potvrdi da nije dobio odluku suda.

foto: Nebojša Mandić

- Pred Višim sudom u Beogradu 25. januara je održana sednica veća o priznanju strane krivične presude u predmetu protiv okrivljenog Siniše Sablića. Trenutno čekamo odluku Višeg suda. Po mišljenju odbrane, ispunjeni su svi zakonom propisani uslovi za priznanje strane krivične presude. Ministarstvo pravde je sudu dostavilo svoje mišljenje o ispunjenosti svih zakonskih pretpostavki, kao i ostalu dokumentaciju - potvrdio je Govedarica.

On je objasnio, da iako je sud vezan činjeničnim stanjem i pravnom kvalifikacijom, Viši sud u Beogradu ima mogućnost da izrekne blažu krivičnu sankciju.

- Mišljenja smo da na strani okrivljenog Sablića postoji niz olakšavajućih okolnosti, reč je o neosuđivanoj osobi, porodičnom čoveku koji je starijeg doba, preko 80 godina. Ono što je najbitnije je da sud prilikom donošenja odluke mora da ima u vidu i da je on u teškom zdravstvenom stanju i da sve te okolnosti predstavljaju okolnosti na osnovu kojih može da se izrekne blaža krivična sankcija - dodaje advokat.

Nemanja Govedarica navodi da se on nada da će sud prihvatiti presudu i izreći blažu kaznu, u skladu sa našom sudskom praksom.

Kako je Kurir pisao, brata poznate glumice sud u Havani osudio je jer je navodno za novac i garderobu koju im je poklanjao imao seksualne odnose sa dve državljanke Kube. Osim što ih je sam plaćao za odnose, sud je utvrdio da ih je "preporučivao" i prijateljima i biznismenima iz Srbije koji su dolazili na Kubu.

foto: Promo

- Tokom postupka on je priznao da im je plaćao u novcu i garderobi, koju je prodavao u svom stanu, kao i da su sa istim Kubankama seks imali i njegovi prijatelji i poslovni partneri. Tvrdio je da on od toga nije imao nikakvu korist. Sud u Havani saslušao je i dve Kubanke, koje su navodno potvrdile da je istina da su naplaćivale svoje seksualne usluge, kao i da su same pristale na to, kako na Kubi, tako i kada su sa Sablićem otputovale u Beograd. Navodno su rekle da su se lepo zabavile i imale odnose s muškarcima za novac - otkriva izvor.

Navodno, glumicin brat godinama je živeo i radio u prestonici Kube, a povremeno je dolazio u Srbiju, gde mu živi porodica.

- Kada je rec o nedozvoljenoj trgovini, osuđen je zbog toga što je garderobu koju je kupovao u Srbiji preprodavao na Kubi. Navodno, garderobu su prenosile Kubanke - objasnio je ranije izvor Kurira.

Kurir.rs/J. S.