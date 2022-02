BIO JE NAJBOLJI MUŽ I OTAC NA SVETU: Supruga Srbina koji je nađen mrtav na brodu punom kokaina u Italiji skrhana od bola!

On je bio najbolji muž i otac na svetu!

Ovo je juče za Kurir plačući izustila Mirjana Panić, supruga Dragana Panića (51) iz Omoljice kod Pančeva, koji je pronađen mrtav na brodu MSC Adelaide u Đenovi, na kom je prethodno zaplenjeno 450 kilograma kokaina koji je bio sakriven u kontejneru sa kafom.

u jednom od ovih kontejnera je nađeno 450 kilograma kokaina foto: Printscreen

Kurir je posetio porodicu Panića nadomak Pančeva, gde je vladala velika tuga. Prijatelji, rodbina i komšije dolazili su da izjave saučešće. Oni ne mogu da veruju da Dragana više nema.

- To je jedna poštenjačina, čovek bez mrlje, a sada tvrde da ima veze s drogom. Sramota! Čitao sam italijanske medije, kažu da se ubio i to se nikako ne uklapa, jer on nije bio takav čovek. Živeo je za svoju porodicu, tako da, bez obzira šta se tamo dogodilo, on ne bi digao ruku na sebe - kaže za Kurir prijatelj porodice i dodaju da ih dodatno pogađa to što ne znaju kada će Draganovo telo biti dopremljeno iz Italije, pa samim tim ne znaju ni kada će sahrana.

Da podsetimo, Nemanja Panić, Draganov sin smogao je snage i za Kurir rekao da ne zna šta se desilo s njegovim ocem, ali da zna da on nije nikakav narko-bos.

kuća tuge foto: Nenad Kostić

- Ne znam šta se desilo. Samo je firma pozvala moju majku i rekla da je preminuo. Otac je otišao pre sedam godina da radi na brodovima, on je vrhunski mehaničar i cenili su ga u kompaniji. Svaki dinar je pošteno zaradio i nek provere njegov račun. Otišao je da zaradi za kuću, da meni digne sprat i da nas obezbedi. Mi smo jedna seoska porodica, poštena, i nismo nikakva natko-kartel porodica - rekao je Nemanja Panić i dodao da je njegova majka od prvog minuta na lekovima, jer je bila veoma vrzana za muža.

Takođe, Nemanja je naveo i da je njegov otac znao da bude odsutan i po 15 meseci zbog posla.

- Ne znam ni kada ću oca dovesti kući i kada ću ga sahraniti - kaže neutešni sin.

tovar vredan 30 miliona evra foto: GDF

Meštani Omoljice kažu i da su Dragana poslednji put videli pre četiri meseca.

- Kad smo čuli šta se desilo šokirali smo se! On ne bi digao ruku na sebe, sve je to veoma sumnjivo. Komšija je bio miran, porodičan čovek, za kojim sada žale žena, sin, ćerka, dvoje unučadi i njegovi roditelji - kažu komšije:

- Znao je da bude po nekih tri, četiri meseca na tom brodu, a potom se vrati kući i bude po mesec dana.

Komšije za Kurir otkrivaju da je Dragan ranije radio u rafineriji.

- Ne verujemo da on ima ikakve veze sa tom drogom, možda je video nešto što nije trebalo. Ubeđeni smo da je ubijen. Policija mora da ispita te njegove kolege - kažu meštani.

Istraga je u toku, a italijanski istražitelji još uvek nisu zvanično saopštili da li se naš državljanin ubio ili je ubijen.

- U prostoriji na brodu, takozvanoj strojnici, nađeno je telo Srbina sa ranom na grlu. Na zidu je navodno krvlju bila ispisana poruka upućena njenogovoj supruzi, a navodno se pominje i Bog. Navodno, radi se o nekoj vrsti oproštajne poruke - pišu italijanski mediji i dodaju da se istraga vodi u više pravaca.

- Međutim, nije isključeno ni da je neko namerno ostavio tu poruku, kako bi zavarao trag i namestio da sve izgleda kao samoubistvo - objašnjava izvor.

(Kurir.rs)