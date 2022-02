SIN JEDNOG OD BRAĆE JOJKE PRVI PUT JAVNO GOVORIO: Evo šta kaže o ocu i stricu, osumnjičenima za učešće u ubistvu porodice Đokić

Sin Aleksandra Miloševića, devetnaestogodišnji Kosta, kaže da je hapšenje njegovog oca i strica, a koji su poznati kao "braća Jojke", ostavilo teške posledice na njihovu porodicu.

- Dokazni materijal, koji je do sada izveden pokazuje da ni moj otac niti stric nemaju veze sa zločinom. I ako je na početku bilo razloga za njihovo zadržavanje, mislim da ih sada više nema. Mi smo veoma bliska porodica, to što su oni u pritvoru, pogodilo je svakog od nas. Trudim se da budem jak za sve njih, jer sam i preuzeo na sebe brigu za sve one situacije koje se tiču boravka mog oca i strica u pritvoru - rekao je.

- Trenutno sam u Aleksincu, završio sam srednju školu u Beogradu, planiram da na jesen upišem Pravni fakultet. Sve ovo što se desilo mi je poremetilo planove, ali se trudim da se izborim jer se nadam da će se sve dobro završiti. Posebno je teško mojoj četrnaestogodišnjoj sestri što joj je otac u zatvoru, ali i nju teši to što je duboko ubeđena da on nema veze sa trostrukim ubistvom - dodao je mladi Milošević.

Podsećamo, pred Višim javnim tužilaštvom u Nišu danas su izvedene nove dokazne radnje u sklopu istrage ubistva tročlane porodice Đokić iz aleksinačkog sela Moravac. Osumnjičeni za saizvršilaštvo u teškom ubistvu, Goran Džonić, njegovi sinovi Stefan i Milan te braća Kostadin i Aleksandar Milošević dali su uzorak svog rukopisa kako bi se obavilo grafološko veštačenje dokumentacije pronađene tokom istrage stravičnog zločina.

(Kurir.rs/Telegraf)