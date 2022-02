TAMARA NIJE PRISTALA DA PODMETNE DOKAZE: Stručnjaci upozoravaju nakon samoubistva veštakinje koju je progonila Dijana Hrkalović

Tamara Kačar Novković (50), jedan od najvećih stručnjaka za DNK analize, izvršila je samoubistvo, a prema rečima njenih poznanika doživljavala je horor u poslednje dve godine.

Bili su to navodno pritisci i tortura od strane nekadašnje državne sekretarke MUP-a Dijane Hrkalović.

Nikola Antić iz Instituta za nacionalnu i međunarodnu bezbednost tvrdi da nikada ne bi došlo do ovakve tragične smrti veštakinje da je kod nas postojao princip starešinstva.

- Taj pritisak koji je Hrkalovićka vršila na nju govori da je narušen princip starešinstva. Šta to znači? Svaki vojnik ili starešina može imati samo jednog starešinu. Vi kao general ne možete meni kao vojniku ništa da naredite, ja vas samo uputim na starešinu jer samo on to može i na taj način sam ja zaštićen. Ova žena nije pristala da napiše da je pronašla DNK tragove na oružju sa kojim je počinjeno ubistvo. Da kod nas postoji princip starešinstva jedna Dijana Hrkalović njoj ništa ne bi mogla da naredi - rekao je Antić u Jutarnjem programu na Kurir televiziji.

foto: Kurir televizija

Advokat Aleksandar Radivojević pojasnio je na šta se odnosi optužnica koja je podignuta protiv Dijane Hrkalović.

- Optužni predlog je podignut i stupio je na snagu. Zakazano je i ročište za početak marta. Osnovno krivično delo koje joj je propisano je trgovina uticajem. Ova žena nije izvršila prekoračenja već je tražila od drugih da ih izvrše. Oni jesu izvršili prekoračenja, ali pod njenim uticajem i tako kaže optužnica - rekao je advokat.

foto: Kurir televizija

Tvrdi da je najveći propust to što Hrkalovićeva nije prošla bezbednosne provere i tako došla do najodgovornije pozicije.

- Meni je jedna stvar da tako kažem bode oči u celoj ovoj priči. Gospođica Dijana Hrkalović nikada nije prošla bezbednosne provere, a svi koji rade u MUP su te provere prošli. Znači dolazimo do zaključka da je ta mlada devojka uspela da dođe do pozicije koja je jedna od najodgovornijih u državi - rekao je advokat.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

05:32 Ratomir Antonović i Aleksandar Radivojević o zatvorskoj kazni koja preti Dijani Hrkalović