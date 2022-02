OVU ULICU NA KARABURMI ZOVU ULICOM SMRTI?! U njoj se za 8 godina dogodila serija užasa, čak 5 zločina

BEOGRAD - Razorna eksplozija koja se juče u zoru dogodila u Ulici Patrisa Lumumbe na Karaburmi uznemirila je žitelje ovog beogradskog naselja.

Prilikom detonacije niko nije povređen, ali je pričinjena velika materijalna šteta i oštećeno šest parkiranih automobila. Ovo je samo jedan od ozbiljnih incidenata koji su se poslednjih godina događali baš u ovoj ulici.

Početkom maja 2013. godine u istom ulazu zgrade ispred koje je sada bačena bomba izrešetan je Uroš Đ. (34). Na njega je tada ispaljeno šest metaka, a najmanje dva su ga pogodila i to u nogu i stomak, objavio je Informer.

Nesrećni mladić je preživeo samo zahvaljujući brzoj reakciji oca koji je čuo pucnje, istrčao iz stana, oterao napadače i podvezao sinu rane. Ranjeni mladić je nekoliko trenutaka ranije izašao iz automobila i krenuo ka ulazu u zgradu. U jednom trenutku primetio je trojicu muškaraca kako repetiraju pištolje u automobilu nedaleko od njega.

Na samom kraju prošle godine, 29.12.2021. na uglu ulica Patrisa Lumumbe i vojvode Micka Krstića upucan je mladić (19) koji je zadobio teške telesne povrede. Na njega je nepoznati napadač pucao iz pištolja i pogodio ga u stomak.

foto: Ana Paunković

Prestravljen, pokušao je da otključa ulazna vrata, ali od panike nije uspeo. Potom je laktom razbio ulazno staklo na vratima i pokušao da pobegne uz stepenice, ali tada ga je stigao napadač i s leđa ispalio u njega nekoliko hitaca. Dok je Uroš ležao teško ranjen, njegov otac je istrčao iz stana, pokušavajući da mu pomogne. Podvezao je rane svom sinu, kako bi usporio krvarenje, a zatim ga kolima prevezao u Urgentni centar.

Samo nekoliko meseci nakon ove pucnjave, pedesetak metara dalje u istoj ulici pronađene su mrtve dve rođene sestre! Ljiljana (54) i Brankica Peš (45) popile su 20 kutija "bensedina", pa legle u gumeni dečji bazen nasred sobe u iznajmljenom stanu u Ulici Patrisa Lumumbe 57 na Karaburmi i - umrle!

Međutim, njihovi leševi pronađeni su tek nakon 18 dana, a policajci koji su došli na uviđaj zatekli su tako užasan prizor da je nekoliko njih istrčalo iz zgrade i povratilo od muke. Delovi tela su od višednevnog truljenja bukvalno otpali, a po celoj sobi su gmizali crvi. U stanu je tada pronađeno i oproštajno pismo.

foto: Printscreen

- Pismo je naslovljeno na jednu rođaku iz Smedereva. Nesrećne žene su navele da je njihovo samoubistvo lični čin i da žele da budu sahranjene pored roditelja na groblju Lešće - rekao je tada izvor Informera iz istrage. Prema njegovim rečima obe sestre su bile obučene u pidžame i na sebi su imale bade-mantile. Kad su pronađene, bile su licem okrenute prema dnu bazena, u kojem je bilo krvi i otpalih delova tela. Da sve bude još strašnije, kad je ekipa sudske medicine pokušala da okrene leševe, sa tela su otpadali delovi lica i ruke. Policajci sa uviđaja su pričali da ništa strašnije u životu nisu videli.

foto: Nikola Anđić

Početkom maja 2013. godine u Srnetičkoj ulici, u blizini rasksrnice sa ulicom Patrisa Lumumbe ubijen je Bruno Toševski (27) sin čuvenog srpskog urologa sa VMA. Telo nesrećnog mladića pronađeno je u stanu nekoliko dana nakon zločina. Kako je kasnije na sudu utvrđeno njega je iz pištolja ubio prijatelj Nikola Stanojević (32) koji je kasnije osuđen na 11 godina zatvora zbog ovog zločina. Pretpostavlja se da su ubica i žrtva bili u ljubavnoj vezi, ali to nikada nije dokazano.

Nepune dve godine nakon ovog događaja ponovo je "pala krv" u istoj ulici! Ovoga puta tragedija se dogodila na početku ulice Patrisa Lumumbe u zgradi na broju sedam. Tada je Momčilo Pavlović (67) pucao je u glavu supruzi Slavici (64), uz njen pristanak, a zatim je i sebi presudio jer nisu mogli da se pomire sa smrću sina Aleksandra (35), koji je poginuo 2015. kao padobranac. U policiji su tada potvrdili da fizički dokazi pronađeni u stanu porodice Pavlović ukazuju da ovde nije reč o porodičnom nasilju, već da je do ubistva i samoubistva došlo nakon dogovora između muža i žene. - Tela supružnika su pronađena u dnevnoj sobi. Niko od stanara u zgradi nije čuo svađu.

foto: Printscreen

Aleksandar Pavlović (35), Momčilov i Slavičin sin, preminuo je 18. maja 2015. godine nakon što mu se nije otvorio padobran prilikom skoka na sportskom aerodromu Lisičiji jarak. Istraga je utvrdila da su trenutak nepažnje i pogrešna procena bili kobni po Aleksandra, koji je imao više od 200 skokova sa padobranom i posedovao je dozvolu za skakanje najvišeg nivoa.

foto: Damir Dervišagić

U stanu Pavlovića je sve bilo na svom mestu i nije bilo nereda, koji je skoro uvek prisutan na licu mesta kada dođe do svađe i fizičkog obračuna između supružnika - rekao je tada naš sagovornik. Dodao je da ne postoje ni tragovi samoodbrane na Slavičinom telu. - Momčilo joj je pucao u glavu skoro iz prislona, a ona nije ni pokušala da se odbrani. Nakon što je upucao suprugu, Momčilo je i sebi pucao u glavu. Sve to govori da su Pavlovići uz prethodni dogovor odlučili da dignu ruku na sebe. Njihova tela pronašla je komšinica koja je odmah pozvala policiju - objasnio je on.

Kurir.rs/Informer