OSVETA VLASNIKU ŠARPLANINCA KOJI JE IZUJEDAO PROLAZNIKE? U dvorištu zatekao svoja 4 psa mrtva: Uzeo sam ih bolesnoj ženi!

U prihvatilištu veterinarske stanice u Bogatiću uginuo je šarplaninac koji je u subotu pre podne napao stanovnike ulice Haralampija Janačkovića u Crnoj Bari i pritom izujedao dva prolaznika.

Vlasnik psa, Dušan B., juče se vratio iz Beča zbog ovog nemilog događaja i tom prilikom u dvorištu zatekao svoja četiri mrtva psa, dve ženke šarplaninca i labradora i dvoje štenaca.

- Moj pas je u subotu napravio horor u selu i zbog toga što se dogodilo ne bežim od odgovornosti, ali zar nije i ovo horor - pitao je Dušan dok na dvorištu gleda leševe svojih ljubimaca.

- Zar su životinje zaslužile ovo, može li šta strašnije da se dogodi? Ko god je ovo uradio taj nije čovek. Na kakvim su mukama bili dok su umirali, ne mogu ni da pomislim - kaže Dušan.

Dodaje da ne sumnja ni na koga jer se, kako kaže, u životu ni sa kim nikada nije posvađao. Kako navodi, pse je nabavio zbog supruge koja je bolovala od depresije.

- Ja gledam svoja posla, ni sa kim u selu nisam u lošim odnosima, a 30 godina sam u inostranstvu i dolazim povremeno u selo. Kada nisam ovde plaćam ljude da brinu o njima - napominje Dušan.

U neverici zbog masakra svojih ljubimaca, Dušan ipak sumnja da su psi namerno otrovani, a šarplaninac koji je u januaru i u subotu ujeo troje ljudi na ulici namerno pušten sa lanca.

- On je bio vezan na žici. Noć pre toga neko je oslobodio ceo lanac i on je izašao iz dvorišta, ali su komšije zvale čoveka koji brine o psima i on ga je vratio. Međutim, u subotu je otkopčana ogrlica i on je tako dospeo na ulicu gde je napadao ljude - dodaje Brodić.

Policija u Bogatiću je obavila uviđaj, a u prihvatilištu veterinarske stanice u Bogatiću naveli su da se uginuće šarplaninca koji je ovde zadržan u subotu radi posmatranja na besnilo može povezati sa uginućem još četvoro pasa, odnosno da su svi otrovani.

Međutim, leš uginulog šarplaninca je na Veterinarski instutut u Beograd poslat samo da bi se utvrdilo da li je bio zaražen besnilom.

(Kurir.rs/Telegraf)