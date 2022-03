SUPRUGU NE MOGU DA TERETIM, SAMO HOĆU DA OPET SVI BUDEMO ZAJEDNO! Sin mu umro od opekotina, majka ga lečila kremama!

Goran Stanković, otac dečaka G.S. iz Niša koji je preminuo zbog opekotina jer ga je majka mazala kremama umesto da ga vodi kod lekara, kaže da suprugu ne može da tereti i da mu je želja samo da porodica bude na okupu.

Podsetimo, dečak G.S. preminuo je krajem januara kada se, navodno, polio vrelom vodom u kupatilu. Njegova majka T.S. i baka, umesto da ga odvedu kod lekara mazale su ga kremom za opekotine i davale mu paracetamol. Hitnu pomoć pozvale su tek kada je dečak prestao da diše. Otac Goran Stanković u vreme tragedije bio je u zatvoru.

- Ja ne mogu da budem nečovek i da teretim suprugu za to što se dogodilo. Mora da se uzmu sve okolnosti jer je ona iz bolnice puštena 25. januara, a nemio dogođaj se dogodio 28. januara. Pokušavam da je uz pomoć advokata izvučem iz pritvora, a da decu vratim kući iz hraniteljskih porodica - kaže otac:

- Nisam bio prisutan kada se to desilo, to se dogodilo u iznajmljenom stanu majke moje supruge. Zaista ne bih da opisujem svoje emocije u trenutku saznanja da mi je dete stradalo. Zamislite da gledate dnevnik i odjednom "tras", kao da vas je neko izudarao čekićem. To su strašne stvari.

Maja Stojanović iz Centra za socijalni rad kaže da je moguće da se deca vrate u kuću oca, ali da bi prethodno služba trebala da razmotri sve pojedinosti, a tek onda odluči šta će se dogoditi.

Miroslav Ristić, Stankovićev advokat kaže da je u toku istraga gde je majci T.S. određeno veštačenje. On kaže da je sledi saslušanje još jednog svedoka kada nema više razloga da majka ostane u pritvoru.

Kako nezvanično saznajemo psiholozi bi trebali da popričaju sa devojčicom koja je bila prisutna u trenutku kada se mališan opekao.

