KOLIMA UBIO BIVŠU ŽENU, PA TELO ODNEO KUĆI: Podignuta optužnica protiv Zolike iz Beške

Više javno tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici podiglo je optužnicu protiv Zolike Holika (50) iz Beške, zbog krivičnog dela teško ubistvo. On je osumnjičen da je u septembru prošle godine u ranim jutarnjim satima prvo automobilom usmrtio bivšu suprugu Jasminu Holik (47), a zatim njeno beživotno telo odneo u svoju kuću. Na predlog tužilaštva, Holiku je produžen pritvor, a on će u njemu najverovatnije ostati do početka sudskog procesa.

Svi oni koji su poznavali ovaj bračni par, kažu da motiv ove tragedije može biti samo ljubomora i posesivnost, jer Zolika nije mogao da se pomiri sa tim da Jasmina ne želi više da se miri sa njim. Kako saznajemo, ona ga je napustila pre dve godine.

Tog jutra, kada je Jasmina u uobičajeno vreme krenula na posao, u ulici gde je živela kod majke, Zolika ju je sačekao u kolima, a onda je automobilom naleteo na nju. Zatim je izašao iz vozila, ženu stavio na suvozačevo mesto i odvezao je svojoj kući u Ulicu Branka Radičevića. Tada je pozvao taštu Božicu i rekao joj da je ubio Jasminu, nakon čega je nesrećna žena pozvala policiju, a oni su njeno beživotno telo zatekli u ležećem položaju na bračnom krevetu, podsećaju "Novosti".

Nekoliko sati posle tragedije, Jasminina majka je rekla da je njena ćerka godinama trpela maltretiranje od Zolike.

- Vređao ju je, proganjao je, pratio. Svašta je moja ćerka trpela zarad mira u kući i mira u porodicama da se ne bismo međusobno svađali - rekla je tada očajna majka ubijene žene, ne krijući da je Jasmina nekoliko puta davala šansu Zoliki, ali bi i posle pomirenja on bio opet onaj isti i gadne naravi kada popije.

Jasmina je na "Fejsbuku" često objavljivala razne citate, sa kojima se najverovatnije poistovećivala, a neki od njih su i: "Nikada, ali nikada ne dozvoli da te isti plamen dva puta opeče", "Ne kajem se ni zbog čega u životu. Čak i kada je moja prošlost puna bola".

