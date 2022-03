ON NE PRETI, VEĆ DOĐE I URADI ŠTA JE ZAMISLIO Napadač u bekstvu, otac teško povređenog tinejdžera iz Paraćina u strahu za porodicu

Mladić V. P. (22), koji je 4. marta ispred dvorišta Mašinsko-elektrotehničke škole u Paraćinu za vreme odmora pretukao Kristijana S. (17) , nalazi se u bekstvu i za njim je raspisna poternica.

Do brutalnog nasilja je došlo neposredno nakon što se povređeni Kristijan sukobio sa mlađim bratom V. P, učenikom prvog razreda iste škole. Mladić je od siline udarca, za koje porodica tvrdi da je nanet bokserom, izgubio svest i zadobio trostruki prelom vilice, zbog čega je već jednom operisan, a sada ga očekuje i druga intervencija.

"Kristijan je prebačen u nišku bolnicu, u teškom je stanju, u velikim bolovima. Odrađen mu je skrener i videlo se da nije dobro. Vilica mu je spojena žicama, pločama, ali mora dodatna intervencija da se uradi, jer nije moglo odjednom sve da se reši, u pitanju je trostruki prelom", navodi Predrag, otac povređenog mladića i dodaje da je gotovo u isto vreme saznao da je pred njegovim sinom još jedan ozbiljan hirurški zahvat i da se napadač nalazi u bekstvu:

"Bio sam kod načelnika policije u Jagodini, tamo sam čuo da je pobegao, pričali su da su ga locirali navodno u Nišu, ali sad je u bekstvu i poternica je raspisana. Načelnik je naložio da se locira i privede, da se uzme izveštaj o povredama od lekara, da se preda Tužilaštvu i da se predmet zatvara".

Dok Kristijan izađe iz bolnice Predrag se nada da će sve biti rešeno, ali ipak za to vreme ne može mirno da spava.

"Ne tražim nikakvu milostinju ili da neko bude na mojoj strani, tražim pravdu i da se skloni sa ulice neko ko predstavlja opasnost, a jasno je da on to predstavlja, jer juče je bio moj sin, a sutra može biti bilo ko", navodi i nastavlja:

"Imam i ćerku, ona svaki dan ide da radi, putuje autobusom i plašim se i za nju. A on nije dečko koji preti, on dođe i uradi šta je zamislio. Zbog bezbednosti svoje dece moram ovo da isteram, jer je njemu ovo više puta prolazilo, završavano mu je i evo dokle je to dovelo".

Policijska uprava u Jagodini je saopštila da će po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva podneti krivičnu prijavu protiv V. P. iz okoline Paraćina zbog sumnje da je izvršio krivično delo teška telesna povreda.

