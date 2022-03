IKONOPISAC PONOVO ŠOKIRAO U SUDU, OPISAO BORAVAK U ZATVORU: Pljuju me jer sam ubio babu, a da sam ubio muškarca, bio bih kul!

Ikonopisac iz Raške Vladan Grahovac (30), kome se u Višem sudu u Nišu ponavlja suđenje zbog optužbi da je ubio bivšu komšinicu Jelicu Tatarovski (82) u njenom stanu na Bulevaru Zorana Đinđića u Nišu, izjavio je juče u završnoj reči "da ga zatvorenici pljuju i prete mu zato što je napao staricu".

- Doživeo sam razna šikaniranja od drugih zatvorenika. Kao, da sam ubio nekog muškarca, to bi bilo kul. Nisam smeo to ni da prijavim. Hvala komandirima koji su me premestili u drugu sobu, tako da imam sad malo mira - rekao je Grahovac, koji je za ubistvo starice bio osuđen na 30 godina zatvora, ali je Apelacioni sud ukinuo tu presudu i naložio novo suđenje.

Grahovac je rekao i da se izvinjava narodu Srbije, da se kaje, a da mu je najviše stalo da rodbina pokojne bake oprosti ovo delo.

- Najviše me je strah od božje kazne, ja sam hrišćanin - rekao je okrivljeni, a izricanje presude zakazano je za 25. mart.

Juče je svedočila i Grahovčeva majka Veselinka, koja je rekla "da on nije monstrum kakvim se prikazao".

- Bio je sklon suicidu, u drugom razredu osnovne škole skočio je s terase. Onda je to učinio još jednom, pokušao je i da se otruje lekovima. Vodili smo ga kod psihijatara i sve se završavalo na lekovima, nikad niko nije lepo popričao s njim - ispričala je ona.

