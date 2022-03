BUDO BANANA SE NIJE INTERESOVAO ZA KONTEJNERE S KOKAINOM: Svedok govorio o toni i po droge iz Krstovićevog magacina

U podgoričkom Višem sudu juče je nastavljeno suđenje Budimiru Krstoviću, zvanom Buda Banana, i njegovoj ćerki Marini, osumnjičenima za šverc tone i po kokaina koji je u avgustu prošle godine nađen u kontejenerima sa bananama u njihovom magacinu nadomak Podgorice.

Na jučerašnjem suđenju u Višem sudu u Podgorici prvo je svedočio Šefketi Enis, špediter firme "San Francisko" koja je u vlasništvu Krstovića. On je, kako je preneo Dan, kazao da nije znao je u tovaru droga, kao i da se porodica Krstović "nije zanimala za kontejnere", pa je zakljuio da nemaju veze sa vrednim tovarom.

- Krstovići nikada, pa ni ovaj put nisu s nekom posebnom namerom interesovali specifično za neki od kontejnera, već je sve rađeno kao svaki put. Budimir Krstović mi je rekao za ovu pošiljku, to jest, da dva kontejnera idu za Podgoricu, a jedan za Srbiju. Nikada nisu po broju kontejnera odlučivali gde će koji da pošalju - rekao je on na sudu, a prenosi Dan i dodaje:

- Nije bilo posebnih instrukcija od strane Budimira i Marine ni tog dana. Banana je banana. Ja nisam u Baru špediter, nisam tamo mogao da vidim kontejnere. Nije bilo nikakvih nepravilnosti kod kontejnera koji su došli u magacin. Razvozili smo i ranije robu i u Crnu Goru i u regionu. Ova pošiljka je mogla da završi bilo gde - kazao je svedok.

On je naveo da su špediterske obaveze u Baru, u Luci, završavali preko firme "Top Logistik" i da su kamione za transport angažovali preko druge firme. Naglašivši da Krstovići nisu mogli da određuju i niti su ikad odredili ko će biti vozač.

Nakon njega, svedočio je i špediter firme "Top Logistik" Ivan Lukolić koji je naveo da takođe, nije znao da se u kontejnerima nalazi kokain. On je kazao da su od tri, od dva kontejnera bila na skener i da se kontejner koji ne ide na skener pošalje za Srbiju.

- Čitava "Port of Adria" je pod kamerom, tu se ne može pristupiti bez dozvole. Plombe na kontejnerima nisu bile povređene. Fito inspektor je osetio po mirisu i izgledu banane da je roba u redu. Carina određuje koji kontejner će ići na skener. Paket sa strane cepamo samo kada treba da se uzme uzorak, a to je svaki treći kontejner otprilike. Kada je rađen skener i inspekcija, mislim da je prisutan bio carinik S. B. Vozač Z. Z. je bio prisutan tokom pretovaranja robe za Srbiju, a ona koja ide za Podgoricu se ne pretovara, ne dira se, vozi se kontejner poosebnim tegljačima. Krstovići i njihov špediter nisu se neuobičajno interesovali za ovu pošiljku - kazao je on između ostalog.

Podsetimo, Krstoviću su na suđenju negirali da je vredan tovar kokaina njihov, kao i da im je droga podmetnuta.

Put droge *Argentina *Italija - Luka Đoja Tauro *Slovenija - Luka Kopar *Crna Gora - Luka Bar *Crna Gora - selo Mojanovići

Brojke x 24. avgusta 2021. kokain stigao u luku Bar x 26. avgusta 2021. uhapšeni otac i ćerka Krstović x 1.205 paketa spakovana droga x 1 tona i 400 kilograma kokaina zaplenjeno x 100 miliona evra minimalna vrednost tovara

