PROGOVORIO BIVŠI MUŽ LEPE SAMANTE: Ona nađena mrtva u Vlasotincu a Marjan sad otkrio nove detalje U KUĆU NAM JE UPALA POLICIJA

Samanta V. (31) pronađena je mrtva u utorak uveče oko 22 časa u stanu u Vlasotincu, a policija od tada intenzivno traga za njenim dečkom Dejanom R. inače državljaninom Severne Makedonije. Samantin bivši muž Marjan V. (30), sa kojim ova žena ima dvoje dece, kaže da se njoj trag gubi pre više od nedelju dana.

– Mi smo se razveli pre dve godine jer me je prevarila sa jednim mojim prijateljem iz sela. Otišla je u Vlasotince i tamo se preudala. Od tada, po dogovoru sa centrom za socijalni rad, svakog petka bih vozio decu kod nje, a ona bi ih dovozila nazad. Tako je bilo i 25. marta. Odvezao sam decu, ali me je ispred zgrade sačekao taj Dejan i rekao da deca trenutno ne mogu da ostanu kod njih, kao i da će mi on uplatiti alimentaciju – potreseno govori Marjan.

Prema njegovim rečima, deca su više puta pokušavala da stupe u kontakt sa njom, ali bezuspešno.

– Sinovi su mi rekli da im se ne javlja ni preko poruka, ni poziva, a ni preko Vajbera. Rekao sam im da je zauzeta i da je puste, da će se javiti, ni na kraj pameti mi nije bilo šta se zapravo desilo – navodi sagovornik.

Samantin bivši muž navodi da je za nesreću saznao kada mu je policija upala u kuću.

– Došao sam u utorak uveče sa posla kasno i legao da spavam. Odjednom, u kuću nam je upala policija. Pitali su me za ime. Deca su se preplašila. Zamolio sam ih da mi kažu šta se dešava i tada mi je jedan policajac ispričao da je moja bivša žena pronađena mrtva – navodi Marjan.

Bivši Samantin suprug navodi da su deca potresena saznanjem da im je majka preminula.

– Trudim se da im skrenem misli, ali teško. Kada me je ostavila, stariji sin nam je dobio šećer, pa se sada mnogo plašim za njega zbog ovog saznanja.

Prema jednoj verziji, mrtvu ženu u krevetu zatekao je njen stanodavac i pozvao je policiju, a prema drugoj, to je učinio njen emotivni partner.

