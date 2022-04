GORANU (20) IZ VELIKI RADINACA SU ISPALILI DUMDUM-METAK U SLEPOOČNICU: Oca muči misteriozni zločin, sumnja na profesionalnog ubicu

Goran Marković (20) iz Velikih Radinaca, nadomak Sremske Mitrovice, ubijen je pre skoro 18 godina, a još se ne zna ko je i zbog čega izvršio ovaj zločin.

Njegov otac Milenko Marković (69) ističe da ne gubi nadu da će mu jednog dana iz policije javiti da je uhapšen ubica. Jedino moli Boga samo da ga zdravlje posluži kako bi dočekao taj dan.

Zločin koji se dogodio 14. juna 2004. godine na benzinskoj pumpi u Velikim Radincima i dalje je u fazi istrage. Policija traži ko bi na tako svirep način mogao da počini ubistvo, ali otac sumnja da je to mogao da uradi samo profesionalni ubica, koji je Gorana, kako je utvrdila istraga, usmrtio jednim dumdum-metkom u slepoočnicu.

- Prošlo je mnogo godina, a mi još ne znamo ko je ubio našeg sina. Teške su sve ove godine tuge i bola. To se desilo šest dana nakon Goranovog rođendana. Ispratili smo ga na posao, a ni supruga ni ja nismo slutili da će to biti poslednji put - priseća se Milenko, koji se, kako kaže, za pomoć obraćao na više adresa, od Ministarstva unutrašnjih poslova, pa do državnih zvaničnika.

Prva slika posle zločina, inspektorima je ukazivala da je svemu prethodila pljačka, koja je pošla po zlu.

- Oni su zatekli otvorenu kasu, iz koje je bilo odneto negde oko 70.000 dinara, ali to nije bio sav novac u kasi, već su ostavili kao da ispadne pljačka. Pumpa tada nije imala video-nadzor, svedoka ubistva nema, pa se ne zna ni koliko je njih bilo, kako su došli ili sa čim - kaže Milenko, koji sve više sumnja da je ubistvo bilo smišljeno.

Gledajući slike mrtvog sina, otac kaže da je Goran imao vidljive povrede i masnicu iznad desnog oka, gde ga je, prema pretpostavci, ubica udario okvirom pištolja.

- Mislim da je prvo Gorana onesvestio, a onda mu ispalio metak u slepoočnicu, i to onaj što je zabranjen Haškom konvencijom. Specijalni rasprskavajući metak prošao je Goranu kroz glavu i izašao ispod desnog uha, raznevši mu mozak i deo vrata - priča otac, a kao dokaz pokazuje fotografiju na kojoj se vidi ulazna i izlazna rana.

Milenko tvrdi da pištolj iz kojeg je pucano na Gorana nije pronađen, što je otežavajuća okolnost za istražne organe. On kaže da su na mestu zločina od ubice ostali tragovi obuće u lokvi krvi, koji su možda i jedini dokaz.

PRONAŠLI GA DRUGOVI

Goranovo telo u lokvi krvi pored otvorenog sefa pronašli su njegovi drugari iz sela, koji su došli na pumpu. Pošto se nije odazivao na pozive da izađe i natoči im gorivo, ušli su unutra. Misleći da je u toaletu ili magacinu, nastavili su potragu i naišli na jeziv prizor.

