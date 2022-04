PAPIĆ JE REKAO DA JE MILJKOVIĆ ŠTIĆENO LICE: Svedok na suđenju bivšem zameniku načelnika SBPOK otkrio nove detalje

Nevenko Marić, zamenik načelnika SBPOK, izjavio je danas pred Višim sudom u Beogradu da smatra da je njegov nekadašnji pretpostavljeni Goran Papić počinio niz zloupotreba prilikom privođenja Marka Miljkovića 1. aprila 2020. godine.

On je naveo da mu je Papić u prvom razgovoru koji su imali toga dana vezano za Miljkovića rekao: "Kako mogu da mu oduzmu blindirano vozilo, kada njega hoće da ubiju. On je štićeno lice."

goran papić u palati pravde foto: Nemanja Nikolić

Papiću se podsetimo, sudi za trgoivunu uticajem, odnosno zbog sumnje da je naredio da se Marku Miljkoviću mimo procedure vrati privremeo oduzeti blindirani BMW.

Svedok Marić je danas pred sudom objasnio da je, pošto su mu kolege iz gradsog supa rekle da je Miljković uhapšen, otišao po njega, jer je SBPOK trebalo da od njega uzme izjavu zbog pretnji koje je navodno Miljković uputio njihovom kolegi iz Žandarmerije.

foto: Ana Paunković, Stefan Stojanović, Nikola Anđić

- U jednom razgovoru mi je rekao kada budete sami u kolima pozvaćeš me na signal i uključićeš spikerfon. U trenutku kada mi je to rekao nisam znao šta će da kaže, a kada sam ga pozvao i pustio na spikrefon rekao je: "Da sve bude brzo obavljeno i da ne traje duže od 15 minuta." Kada sam čuo šta je rekao shvatio sam da se on samo fizički obraćao meni, a da je zapravo poslao poruku Miljkoviću - "završiću ti SBPOK za 15 minuta" - rekao je Marić koji je inače, potvrdio da je on rukovodio akcijom hapšenja Veljka Belivuka i Miljkovića 4. februara 2021. godine.

On je naveo i da je posle obavljenog razgovora sa Miljkovićem, Goran Papić izdao naređenje da Miljkovića vrate u gradski SUP.

- Takvo naređenje zamenika načelnika je bila čista zloupotreba. Mi smo taksirali tog kriminalca - rekao je Marić i dodao da je razgovor sa Miljkovićem u svojstvu građanina trajao 45 i 50 minuta.

(Kurir.rs - J. S.)