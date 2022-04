TUŽILAŠTVO SE OGLASILO POVODOM POKUŠAJA UBISTVA U NOVOM SADU: Trojica u pritvoru, jedan u bekstvu, povređeni u teškom stanju

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu obaveštava javnost da je donelo Naredbu o sprovođenju istrage protiv četiri lica zbog nanošenja ubodnih rana A.T. juče u Bulevaru oslobođenja.

"A.K. se sumnjiči da je izvršio ubistvo u pokušaju, za šta je zaprećena kazna zatvora u trajanju od pet do 15 godina. L. P. se na teret stavlja da mu je pomogao prilikom izvršenja navedenog krivičnog dela, uz osnove sumnje da su i R.R. i A.T. pomogli učiniocu, za šta je zaprećena kazna od šest meseci do pet godina zatvora", navodi Više javno tužilaštvo u Novom Sadu i dodaje:

"U toku do sada preduzetih radnji i mera na osnovu zahteva ili naredbi javnog tužilaštva, u saradnji sa Policijskom upravom u Novom Sadu, uhapšeni su osumnjičeni A.K., P.A. i R.R, te im je bilo određeno zadržavanje u trajanju do 48 časova, dok se za osumnjičenim A.T. koji se dao u bekstvo intezivno traga. Uhapšena lica su zakonskom roku privedena i saslušana u Višem javnom tužilaštvu u Novom Sadu na okolnosti izvršenja krivičnih dela koja im se stavljaju na teret, nakon čega je prema njima predloženo određivanje pritvora".

Kako dalje navode, povodom ovog događaja, Više javno tužilaštvo u Novom Sadu će, u skladu sa zakonom, hitno i detaljno preduzeti sve dokazne radnje u toku vođenja istrage, nakon čega će doneti dalje procesne odluke, o kojima će javnost biti blagovremeno obaveštena.

Nakon Tužilaštva, oni su saslušani kod sudije za prethodni postupak Višeg suda u Novom Sadu, koji im je odredio pritvor.

"A.K. i L. P. određen he pritvor do 30 dana zbog mogućeg uticaja na svedoke i osobitih okolnosti da mogu da ponove učinjeno krivičbo delo, a za R R. pritvor je određen iz razloga zbog bojaznosti uticaja na svedoke", kaže Jelena Ostojin, portparol Višeg suda u Novom Sadu.

Podsetimo, u jednom novosadsom kazinu, na Bulevaru oslobođenja, u četvrtak se dogodila prvo verbalna svađa tri prijatelja koji su prethodnu noć proveli zajedno u tom lokalu, te nastavili i tokom dana.

"Aleksandar T. (38) i Aleksandar K. (27) iz Kule i Lazar P. (28) iz Novog Sada, zajedno su boravili prvo u tom lokalu, da bi u toku dana prešli u baštu. Tu je došlo do svađe, tri drugara, koji su bili pod dejstvom narkotika i alkohola. Ko je započeo i zbog čega svađu ni sami ne znaju. U toku verbalne svađe ustali su i izašli ispred bašte lokala. Kako se vidi na sigurnosnim kamerama prvi je nož potegao Aleksandar K., A pored njega je bio Lazar P. i udario je Aleksandra T. Njemu su nanete sedam ubodnih rana nožem. Međutim, njih dvojica su rekli da je njih prvi napao oštećeni i da je on hteo njih da izbode. Nakon što su videli koliko njihov drug krvari, oni su ga ostavili i pobegli odatle, normalno se krećući ulicama",- rekao je tada naš izvor.

Nesrećni mladić je poslednjim atomima snage otrčao do obližnje prodavnice bele tehnike, ostavljajući za sobom krvave tragove na trotoaru. Čim je uleteo u prodavnicu, srušio se u lokvi krvi zapomažući. Radnici iz te radnje, rekli su , da su mu odmah pritrčali i pokušali da zaustave krv i da mu pruže prvu pomoć, dok je on nerazgovetno pričao, ali je bio u svesnom stanju. U međuvremenu je druga radnica pozvala policiju i hitnu pomoć čije su se ekipe pojavile za svega nekoliko minuta.

Brzom i efikasnom akcijom novosadske kriminalističke policije, Odelenja za krvne delikte, samo par sati od događaja, uhapšeni su osumnjičeni.

"Njih dvojica su angažovali R. R. (26) iz Kule i A. T., koji je u bekstvu, da ih vozi, zbog čega se oni terete zbog postojanja osnova sumnje da su učinilu krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela", objašnjava naš sagovornik, dodajući da su uhapšeni oštećeni poznati policiji i da su osuđivani.

Mladić i dalje u teškom stanju! "U Urgentni centar Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine juče je primljen pacijent u hemoragičnom šoku, sa teškim telesnim povredama u vidu multiplih ubodnih rana. Nakon inicijalnih reanimacionih postupaka i sprovedene dijagnostike i operativnog lečenja pacijent je teškog opšteg stanja, hemodinamski nestabilan i smešten je na Klinici za anesteziju, intenzivnu terapiju i terapiju bola", kažu u PR služba UKCV

