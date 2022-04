GAŠO, SAD SI NAJE*AO KO ŽUTI: Kikbokser oplavio Arkanovog sina, a onda je došao Ražnatović da reši problem SVI SU ME PREŽALILI

Milovan Gašić Gaša, nekadašnji prvak Jugoslavije u kik boksu i osvajač brojnih medalja na evropskim i svetskim takmičenjima, otkrio je da je tokom jednog sparing meča pretukao najstarijeg sina Željka Ražnatovića Arkana.

- Sparingovao sam jedno veče sa Mihajlom Ražnatovićem. Ja sam u to vreme već bio šampion Jugoslavije. I ja ga prebijem na sparingu. Dobio je neku šljivu na oku. A u to vreme je radio kod Arkana u pekari. I pretpostavljam da ga je Arkan pitao odakle mu ta modrica pa je tako i saznao da je Mihajlo sparingovao sa mnom. Sutra uveče se Arkan pojavio na treningu. I svi su pomislili: "Gašo, sad si naje*o ko žuti". Arkan mi je rekao: "I treba da ga biješ, da nauči da bude čovek" - ispričao je nedavno Gašić u jednoj emisiji i dodao da su ga u Zvezdi prežalili.

foto: Youtube /Fajter

Podsećanja radi, Mihajlo Ražnatović je najstariji sin nekadašnjeg komandanta Srpske dobrovoljačke garde. U medijima se gotovo uopšte ne eksponira, a živi u Švedskoj gde je i rođen.

O njegovom životu se malo toga zna. Nekada je bio u vezi s lepom makedonskom pevačicom Karolinom Gočevom i mnogi su navijali za njihov brak, ali do toga nije došlo. Razlozi raskida ostali su javnosti nepoznati. Mihajlo je retko kad bio u medijima, mada je 2016. godine objavljeno da je navodno pretio Svetlani Ceci Ražnatović, ali se potom ispostavilo da se radi o lažnom predstavljanju, što je i pevačica potvrdila.

Takođe, ima i zanimljiva priča glumca Sergeja Trifunovića o tome kako je na premijeru filma "Turneja" gde igra Arkana vodio upravo Mihajla.

- Njegova priča je potpuno drugačija od ostalih. On nije rastao u tom miljeu. Mihajlo je tražeći svoj identitet imao potrebu da bude uz svog oca. Bio je tako i na ratištu sa njim. On je prekinuo karijeru talentovanog hokejaša iz Geteborga da bi se našao na ratištu u Bosni. I rekao mi je da je samo u jednom trenutku shvatio da to nema nikakve veze sa njim. Kasnije je otvorio suši bar i sklonio se iz te priče. Divan i pametan tip. Rekao sam mu da bih voleo da on vidi film. I njega sam vodio na premijeru "Turneje". Kad je pogledao film rekao mi je: "Pa šta da ti kažem, video sam i gore stvari koje su se dešavale. To mi je bila potvrda da je to što smo uradili i tačno" - ispričao je svojevremeno Trifunović.

(Kurir.rs/Mondo)