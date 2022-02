DOBAR DAN, JA SAM ŽELJKO RAŽNATOVIĆ! Ovako je Arkan uterivao STRAH U KOSTI i postao ŠEF FUDBALSKE MAFIJE

Produžena ruka mafijaških klanova ostavila je dubok trag na domaći fudbal, u prilog tome govori činjenica da je u periodu od 2000. do 2006. godine ubijena su trojica predsednika fudbalskog kluba Bežanija - Petar Milošević, koji je tada bio član bežanijskog kriminalnog klana, Radoslav Trlajić zvani Bata Trlaja, poznat po rečenici "Mala bara puna krokodila" iz filma "Vidimo se u čitulji" i Goran Mijatović Mita šef bežanijskog kriminalnog klana.

1995. ubijen je Miodrag Miša Nikšić predsednik FK Zvezdara, a 2000. ubijen je njegov kum i tadašnji vlasnik ovog kluba Branislav Trojanović Trojke.

1998. godine ubijen je Jusuf Jusa Bulić predsednik FK Železnik, a 2000. godine ubijen je vođa FK Obilić - Željko Ražnatović Arkan. Na kraju, 2004. godine ubijen je generalni sekretar FSS Branko Bulatović.

- Činjenica da ta ubistva neka nisu rasvetljena, što je opet dokaz da nisu slučajno ubijeni, da svesno nije rađena istraga kako treba. Posle 2000ih mi imamo samo jedno ubistvo nerasvetljeno, a to nije malo ubistvo generalnog sekretara Fudbalskog saveza, koji je inače moj drug bio Bata Bulatović - rekao je sportski analitičar Dejan Anđus u emisiji "Crna Hronika" na Kurir televiziji.

Arkan, Juse, Ćente, Trojke i Trlaja u to vreme ugovarali su utakmice sa velikim fudbalskim klubovima. Unapred se znalo ko će pobediti na utakmici, a ukoliko ne ide sve po planu pomenutih ličnosti, plemenit sport se lako pretvarao u krvavi pir, u kome su, nažalost, stradale i sudije, i igrači. Postavlja se pitanje - ko je štitio te ljude?

- Njihova zaštita prvenstveno u tom smislu, bila je od strane države, koja je u toj meri bila dovoljno kriminalizovana tako da oni praktično ako ćemo da kažemo nisu imali tu vrstu zaštite, koju su zapravo trebali imati - kaže kriminolog Ratomir Antonović.

Pištolj u potiljak, razgovori u svlačionici i preki pogledi upućeni sudijama i igračima bili su garancija za nameštene utakmice u tom periodu.

- Okrenu telefonom ortak, ortaka, drugar drugara i to je ta utakmica. Ja sam gledao more nameštenih Obilićevih utakmica, baš zato sećam se vrlo dobro. To je bila sezona kad Zvezda juri titulu sa Obilićem i nikako da stigne tu razliku u bodovima. Bukvalno Obilić je bežao za jedan bod i do kraja je pobego. Pošto je Zvezda tada dobila Partizana, ali je izgubila Obilića derbi što je Arkanu poslužilo kao alibi - rekao je Anđus.

Željko Ražnatović Arkan ili Komadant, kako su ga zvali igrači Obilića, u to vreme bio je vlasnik tri kluba FK Obilić, Beograd sa Karaburme i Mladi Proleter, njegov cilj bio je da svoje klubove svrsta u prvu ligu.

- Treba da uđe u drugu ligu Beograd sa Karaburme, onda uđe u svlačionicu i kaže sudijama dobar dan-dobar dan, ja sam Željko Ražnatović, ja sam navijač fudbalskog kluba Beograd s Karaburme i izađe napolje. To je za njih dovoljan signal koliko ima sati - ispričao je Anđus.

Da jedan poziv menja sve, najbolje svedoče tadašnji transferi igrača, koji su bili sve samo na legalni. Novac je vrteo gde burgija nije htela, ali nije bio jedini cilj tadašnjih kriminalaca.

- Imati uticaja i upliva u svet sporta je negde i stvaranje neformalnog uticaja ne samo na svetu kriminala, politike, već i u svetu sporta. tako da se time jedan krug zatvara i zaista se postavlja toliko dominantna pozicija da se može uticvati na bukvalno sve vitalne sfere života jednog običnog čoveka - objasnio je kriminolog.

Na kraju mračnih devedesetih, rasvetljena su mnoga ubistva i ilegalni poslovi u svetu srpskog fudbala, a ovaj period nije potpuno završen i nastaviće se sve dok su politički krugovi upleteni u ovaj sport, ističe struka.

