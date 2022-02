ŠOK! SRBIJA IZNENADA OSTAJE BEZ ČUDA KOJE JE POKORILO SVET?! Tužna realnost - Jovana Preković blizu odluke da ZAVRŠI KARIJERU

Jovana Preković je krajem 2021. godine potvrdila da je čudo kakvo se retko rađa. Ona je u karateu objedinila tri zlata.

Prvo je postala šampionka Evrope u Poreču, potom je u Tokiju osvojila zlatnu medalju na Olimpijskim igrama, a onda je, kao kruna svega, postala i svetski šampiona trijumfom u Dubaiju.

Nažalost, već sada ona razmišlja o završetku karijere, a o tome je pričala Roksanda Atanasov, njen trener.

- Tužna realnost je da karate neće biti u programu Olimpijskih igara u Parizu 2024. godine. Izvesno je da ga neće biti ni u Los Anđelesu 2028. Zbog svega toga, jednostavno ne vidimo neku budućnost, jer nećemo moći da radimo kao što smo to činile do sada. S obzirom da to neće biti izvodljivo, postoji mogućnost da se moja trenerska i Jovanina takmičarska karijera završe ove godine. Ostavljamo još malo prostora da vreme to pokaže - rekla je Atanasov gostujući na jednom fakultetu i dodala:

- Nema sumnje da je to težak udarac za naš sport. Karate apsolutno zaslužuje da bude u programu Olimpijskih igara, po svom kvalitetu, masovnosti i svim ostalim parametrima, ali jednostvno mi nemam nikakav uticaj na te odluke koje se donose.

Roksanda je istakla da je jedan od problema pitanje finansija koje su neophodne za rad na visokom nivou.

- Na pitanje da li želimo da nastavimo nešto da radimo, a da to nije maksimalno iz srca i duše, odgovor je ne. Da bismo radile na pravi način, minimum pet, šest ljudi mora svakodnevno da bude posvećeno tom jednom cilju. Ne samo deo dana, nego od ujutru do uveče. Tako smo radili sve vreme do Tokija. Sada je nemoguće da to nastavimo. MI više nemamo status olimpijskog sporta, ne možemo finansijski to da ispratimo da bismo mogli tome maksimalno da se posvetimo. Jasno je da nećemo imati podršku i slobodu koju nam je davalo učešće na Olimpijskim igrama, a sa druge strane ne želimo da stvari radimo polovično. Želimo da ovi uspesi ostanu upamćeni, da uživamo u onome što smo postigli i da taj osećaj što duže traje - zaključila je Atanasov.

