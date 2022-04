ZNAM DA KUĆI NEKO ČEKA ME Sestra ubijenog studenta objavila na Vaskrs potresan snimak brata OVAKO SU SE NEKADA VESELILI (VIDEO)

Aleksandra Mileusnić, sestra ubijenog studenta iz Čačka, Miloša Mileusnića, objavila je potresan video u kojoj joj brat peva.

Naročito je tužno kad mladić, čiji je život tragično prekinut, zapeva stihove:

"... jer znam da neko kući čeka me...".

Njegova sestra i dalje čeka da čuje njegov osmeh kad uđe u kuću iako zna da se to više nikada dogoditi neće. Aleksandra i dalje dane provodi u sobi svoga brata Miloša. Tu je našla svoj mir i ima osećaj kao da je pored nje.

Sa ocem i majkom dogovorila se da Miloševa soba ostane u izvornom stanju. Na pisaćem stolu su njegove slike kad je bio mali. Tu su i slike sa punoletstva i sa devojkom Katarinom. Na krevetu Miloševa garderoba...

Aleksandra nikada neće zaboraviti dan kada je saznala da je zauvek ostala bez rođenog brata.

- Sećam se da me je pozvao tata i rekao: "Brat ti je poginuo". Odmah sam pozvala Katarinu, Miloševu devojku, koja mi je rekla da je u policijskoj stanici i da daje izjavu. Javila mi se kroz plač i rekla: "Saška, Miloš je ubijen" i prekinula vezu. Bilo mi je teško... Nisam znala šta da radim - ispričala je Aleksandra.

Nakon saznanja da joj je brat ubijen želela je samo da ga još jednom vidi i to dan nakon zločina. To je uradila zajedno sa roditeljima.

foto: Printscreen/Facebook

- Dozvolili su mi da ga vidim nakon ubistva. On je ležao. Izgledao mi je kao da je zaspao i imao je mali smešak na licu. Poljubila sam ga u šake. Bio je hladan. Nikada tu sliku neću zaboraviti. Ta prostorija gde je on, svi mi koji ulazimo i on koji leži... - prisetila se sestra.

foto: Printscreen/Instagram

Miloš Mileusnić, student iz Čačka, uboden je nožem 27. januara 2019. godine ispred zgrade u Ulici Dimitrija Tucovića. Od zadobijenih povreda preminuo u Urgentnom centru.

Ubica Neđeljko Đurović je osuđen dve i po godine posle ubistva studenta Miloša na 30 godina zatvora.

(Kurir.rs/Telegraf)