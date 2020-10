KAD IZGUBIŠ DETE SVE JE NIŠTA: Život me je na teži način naučio šta je vredno, potresna poruka oca ubijenog Miloša posle suđenja!

Na suđenju, koje je nastavljeno danas, prikazano je pet snimaka sa bezbednosnih kamera. Za četiri, osumnjičeni Neđeljko, izjavio je da on nije na njima. Samo je za jedan, poslednji snimak iz prodavnice, priznao da to jeste on.

Ocu ubijenog Mileusnića, Goranu, postavljeno je pitanje kako se osećao dok je Neđeljko izjavljivao da on nije na snimcima.

- Kako da se osećaš, nemaš neka osećanja, totalno otupiš na tako neke gluposti. Najgore je to saznanje da mog sina nema, to je nepovratni proces. Sto puta sam razmišljao da je ostao bez noge, ruke... Samo da je živ. Gledaš ljude posle, koji imaju hendikepiranu decu pa se muče, ali opet i da je takav, ali samo opet da je tu, ali ne vredi... - rekao je nesrećni roditelj za Telegraf.

foto: Privatna arhiva

Kako kaže otac, kom je na svirep način oduzet sin, čovek uđe u neki drugi svet.

- Gledaš ljude oko sebe, gledaš život ide dalje i svi treba da budu srećni što su živi i da cene život, ali to što ja pričam treba da podrži i sudstvo i ceo sistem, a to je da je život najvažniji. Ni automobili, ni novac, ni stanovi... Sve je ništa. Ja sam to shvatio na teži način, nisam ni hteo da shvatim... Stalno juriš za nekim novcem, posao, međutim, život me je na teži način naučio šta je vredno. Šta da radim? Moja poruka ljudima je da cene život, i da je život lep, i da je to najvrednije što imamo - kazao je Goran Mileusnić.

Objasnio je da je, njega što se tiče, slučaj jasan i napomenuo da je nezgodno što kamere nisu profesionalne, pa ne može da se zumira lice.

- Na jednom snimku se vidi osoba, kako iz leve u desnu ruku prebacuje nož i to je neki običan kuhinjski nož. I na levoj nogavici, ispod kolena, ima neki znak. Normalno okrivljeni nije priznao da je to on. Video na kom priznaje da je on, jeste kad ulazi u prodavnicu i na samom ulazu se vidi beleg na trenerci, tako da ako je priznao da je to on onda je i na onom drugom snimku - ispričao je Mileusnić.

foto: Printscreen

Goran je istakao da okrivljeni nije hteo da prizna da je na snimcima i rekao je da od starta viđeno da idu na to da je to počinio neko drugi.

- Koriste se kojekakvim smicalicama, lažima... Šta ćeš, moraš da trpiš tu torturu... Odbrana ide na to da su njemu dali da dira nož kad je otkrio gde je - izjavio je Goran Mileusnić.

Podsetimo, Đurović je prošle godine u januaru ispred zgrade u Ulici Dimitrija Tucovića u Beogradu, nasmrt izbo studenta Mileusnića. On je, nakon noći navodno provedene na društvenim mrežama, nezadovoljan svojim životom, rano ujutro izašao je na ulicu i nožem nasmrt izbo Miloša, koga je tad prvi put video. Mileusnić je ubijen ispred zgrade u kojoj je živeo.

Kurir.rs/Telegraf

Foto privatna arhiva/printscreen Telegraf

Kurir