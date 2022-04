ZATVORSKI ČUVAR IZ PROKUPLJA TIPOVAO KOLEGE? Odavao informacije pljačkašima, oni upadali u kuće!

PROKUPLJE - G.V., čuvar u Okružnom zatvoru u Prokuplju, kako Kurir saznaje, tipovao je kuće svojih kolega i podatke odavao određenim licima, kako bi obijali te kuće.

To nam je potvrđeno i u prokupačkom Osnovnom tužilaštvu, koje je podnelo krivičnu prijavu protiv G.V. zbog postojanja osnove sumnje da je izvršio krivično delo teška krađa u podstrekavanju iz člana 204. stav 1 tačka 1 u vezi člana 34. Krivicnog zakonika.

Taj član se odnosi na to da je on neovlašćeno drugom saopštavao, preda ili na drugi način učini dostupnim podatke koji predstavljaju poslovnu tajnu, a ukoliko se dokaže zaprećena je kazna zatvora od šest meseci do pet godina. Nezvanično smo saznali da je čuvar nakon što se saznalo za slučaj udaljen sa posla.

Osumnjičeni čuvar u zatvoru je odavao informacije o svojim kolegama kriminalcima koje je upoznao na poslu, dok su služili zatvorsku kaznu, a oni su pljačkali ostale čuvare.

- Do osumnjičenog se došlo nakon što je otkrivena teška krađa i pronađeni izvršioci- kazala nam je osoba bliska istrazi. U Okružnom zatvoru u Prokuplju nisu želeli da komentarišu situaciju.

(Kurir.rs / B. R.)