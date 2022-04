OVO SU 3 MOGUĆA MOTIVA LIKVIDACIJE NA NOVOM BEOGRADU: Progovorile komšije ubijenog Luke Žižića!

Motiv ubistva Luke Žižića (37) vlasnika kafića "Ritual" na Novom Beogradu i dalje je nepoznat, ali žitelji ovog kvarta, koji su poznavali ubijenog, slute šta bi mogao biti okidač za zločin.

Luka Žižić navodno je bio blizak navijačima Crvene zvezde, pa jedni veruju da je moguće da je ubijen jer je Zvedaš, koji drži lokal kraju koji je poznat kao "grobarski".

- Jedino što mi može pasti na pamet jeste to da pošto je on Zvezdaš, a ovo je kraj Partizanovih navijača, da je zbog toga ubijen - rekla je jedna žiteljka Bloka 44, dok je druga dodala da se oko Žižićevog lokala okupljaju navijači Partizana.

Prodavac iz obližnje radnje, koji je dobro poznavao Žižića, kaže da je Luka bio divan dečko i da se začudio kada je čuo da je on ubijen.

1 / 5 Foto: Nenad Kostić

- Nikad u tom lokalu nije bilo problema, kad sam čuo šta se dogodilo mislio sam da su gosta nekog ubili, a ne njega. Bio je i više nego korektan, ljubazan i kod njega u kafiću dolaze uvek stalni gosti. Često dolaze i penzioneri, jer je tu i pijaca. Stvarno, neverovatno - kaže on i dodaje da je u Lukinom vlasništvu i podrum pića koje se nalazi u blizini lokala.

- Luka je imao para i mislim da je možda neko pokušao da ga reketira ili da mu traži da prodaje drogu u kafiću, jer se to pretežno radi, a on možda to nije hteo i eto problema - zaključuje on.

Podsetimo, napadač u radnom odelu ušetao je u kafić "Ritual" u Bloku 44 na Novom Beogradu i pitao da li može da ide u toalet. Potom je izašao sa pištoljemi, prišao stolu i sa pet ili šest hitaca izrešetao Luku Žižića koji je u tom trenutku sedeo sa prijateljima. Napadač je pokušao da pobegne, ali su ga Žižićevi prijatelji napali i počeli da tuku, tom prilikom mu je i skinuta hiruška maska pa mu je kamera snimila lice. Napadač je uspeo da pobegne iz lokala i za njim policija i dalje intezivno traga. Inače, napadač je do kafića došao na električnom trotenetu.

(Kurir.rs)