DETALJNA ANALIZA UBISTAVA KOJA SU POTRESLA JAVNOST! Bivši funkcioner MUP o tome šta stoji iza SVIREPIH LIKVIDACIJA u Srbiji

Tokom jučerašnjeg dana uhapšen je Kraljevčanin Stefan M.(23) zbog sumnje da je ubio Luku Žižića 28. aprila.

Prema podacima kojima Kurir raspolaže, Stefan M. nije pružao otpor prilikom hapšenja. Uhapšen je u Kraljevu i ima debeo kriminalni dosije.

Još uvek se ne znaju motivi zločina kao i da li je imao pomoć.

Podsetimo, tokom jučerašnjeg dana Osnovne škole "Nikola Tesla" u Vinči teško je ranjen Goran A. (21). Goran A. je navodno pogođen u čelo, a na VMA mu se bore za život.

O svemu ovome Kurir televizija razgovarala je sa bivšim funkcionerom MUP Srbije Dejanom Radenkovićem.

foto: Kurir televizija

Radenković smatra da ovakva ubistva izazivaju veliku dozu nesigurnosti kod građana.

- Svakako svako ubistvo, pogotovo ono koje je počinjeno na svirep način izaziva veliku dozu nesigurnosti kod građana što je odlika devedesetih godina. Devedesetih je došla ekspanzija nasilja i kriminala nakon drugog mirnog perioda, to se smatra povratkom kriminalaca iz inostranstva koji su videli šansu da ovde kriminalom dođu do zarade. Kriminalci su teritorijalno bili raspoređeni i u obračunima su učestvovali i same vođe klanova. Sada to nije slučaj, sada se za izvršioce ovakvih dela unajmljuju osobe sa nižim kriminalnim dosijeom - rekao je Radenković za Kurir televiziju.

foto: Kurir televizija

Radenković ističe da iza ovakvih ubistava uvek stoji motiv.

- Uvek treba krenuti od žrtve i njene ličnosti kao i čime se bavio u prošlosti. Uvek kada se dešavaju ovakva ubistva stoji motiv, retko da iza toga stoji neka bezvezna svađa. Uglavnom iza ovoga stoji brižljivo planirana akcija koja ima za cilj da pošalje poruku i da se to lice liši života - kaže Radenković.

foto: Kurir televizija

Majka nesrećno nastradalog Gorana iz Borče izjavila je da se njegovi drugari nisu oglašavali, što je Radenkoviću sumnjivo.

- Ovo je malo simptomatično da su se svi drugari razišli i da j eon ostao sam. Oni se ne javljaju i ne pojavljuju od tog događaja što govori u prilog onome da u ovakvim likvidacijama dolazi do praćenja od nekoliko dana i meseci kako bi se videle navike žrtve. Ali, isto tako postoje i krtice koje odaju navike i mesto žrtve kako bi se lakše izvršila likvidacija - rekao je Radenković.

Kurir.rs/M.L.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.