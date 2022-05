VOJNI LEKAR U NIŠU VIŠE OD 800 PUTA PREGLEDAO ZDRAVOG ČOVEKA! Dr Damnjanović se brani: Na to me obavezuje Hipokratova zakletva

Vojni lekar Goran Damnjanović više od 800 puta pregledao je u Vojnoj bolnici Nišliju Nebojšu Nikolova (47) iako on uopšte nije bio vojni osiguranik.

Odazivao se njegovim telefonskim pozivima usred noći, dozvoljavao da u njegovoj ordinaciji pregleda sebe i druge pacijente EKG aparatom, pa mu je čak dva uređaja, od kojih je jedan bio vlasništvo Vojne bolnice, dozvolio da odnese kući.

Ono što ovaj slučaj čini paradoksalnim je što je Nikolov, kojeg je Damnjanović pregledao i po nekoliko puta dnevno, potpuno zdrav čovek. Zbog ovih radnji Damnjanović je optužen za zloupotrebu službenog položaja u produženom trajanju dok se Nikolov pred Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg suda u Nišu našao zbog podstrekavanja na ovo krivično delo.

Damnjanović je na današnjem glavnom pretresu priznao delo za koje se tereti ali se branio da je postupao poštujući Hipokratovu zakletvu koja lekara obavezuje da pacijentu pruži pomoć nezavisno od toga da li je zdravstveno osiguran.

- Bilo mi je poznato da je u vreme ovih događaja postojalo naređenje upravnika Vojne bolnice kojim je bilo propisano da se pacijenti primaju samo sa uputom za specijalistički pregled, sem u hitnim slučajevima, te da sve preglede treba upisati u protokol. Znao sam da Nebojša nije vojni osiguranik ali moja lekarska dužnost je bila da mu pružim pomoć. Žalio se na bolove u grudima, morao sam da ga pregledam, tada je bila epidemija Delta virusa, Kardiološka klinika pa i moja bolnica su bile u kovid sistemu. Bio sam jedna od šest kardiologa u Nišu, mogao je čovek da izgubi glavu da ga nisam primio, na to je me obavezivala lekarska zakletva – objasnio je optuženi Damnjanović.

Pozivi usred noći

Odgovarajući na pitanje tužioca Vladimira Pavlovića da li je znao da Nikolov nije vojni osiguranik te da li je tačno da se njegovim pozivima odazivao i usred noći, Damnjanović je kazao da je i za to imao razloga.

- U to vreme imali smo akciju “Otvorena vrata” pa smo pregledali i neosigurane pacijente. Njega sam znao kao Nenada a ne kao Nebojšu Nikolova pa sam ga nekoliko puta tako upisao u protokol. Tačno je da me je pozivao i noću i da je moja supruga negodovala ali sam išao da mu pružim pomoć - kazao je lekar.

Tužilac je od optuženog zatražio da objasni zbog čega je više od osamstotina puta pregledao čoveka čiji su svi nalazi bili uredni.

- Nikad ne znate šta može da se desi kad su u pitanju kardiološki problem, morao sam svaki put da ga pregledam – tvrdio je lekar.

Pavlović ga je zatim upitao da li Hipokratova zakletva podrazumeva da pacijent sam sebe pregleda u lekarskoj ordinaciji te zbog čega je Nikolovu dozvolio da i svoju nevenčanu suprugu kontroliše na EKG u Vojnoj bolnici.

- Ne mogu to da objasnim a ne sećam se ni da je Nebojša prisutvovao pregledima pacijenata koje je dovodio u Vojnu bolnicu, kao što tužilaštvo tvrdi – naveo je Damnjanović.

Damnjanović je priznao da je Nikolovu dao EKG aparat iz svoje ordinacije kako bi ga koristio u svom stanu ali je isticao da je tražio da mu ga vrati.

- Računao sam da će to biti na dan, dva ali on nikako nije hteo da mi ga vrati pa ga je policija pronašla kod njega kada ga je uhapsila – kazao je lekar.

Mada je Damnjanović tvrdio da Nikolovu nije ni pravo ime znao, Nebojša je pred sudom kazao da su kumovi, da je imao njegovu dozvolu da ga zove u svako doba te da slobodno dolazi u Vojnu bolnicu. S tim u vezi sudija Bojan Vujačić ga je upitao da li ga je zaista Damnjanović pregledao više od 800 puta.

- Nisam brojao preglede, znam da sam kod kuma išao često, neki put po tri, četiri puta dnevno, ali sve je to bilo uz njegovu saglasnost. Tačno je da sam jednom prilikom svoju suprugu gledao na EKG aparatu u njegovoj ordinaciji ali to je bilo zato što je kum znao da sam ljubomoran, pa smo se dogovorili da joj ja uradim pregled a da se on izjasni o rezultatu. Tačno je da je kum pregledao I neke moje prijatelje iako nisu imali uput, ali ja sam mu objasnio da mi oni puno znače. Istina je da me je gledao i noću ali tada mi nije bilo dobro. Tačno je da mi je dao taj EKG aparat, ali ja sam njemu predao drugi koji nisam mogao da koristim jer nisam imao originalan papir za grafikon. Nije tačno da nisam hteo da mu ga vratim, nije mi ga ni tražio – kazao je Nikolov.

Dalje je tvrdio da nije znao da ne sme da koristi usluge Vojne bolnice jer nije vojni osiguranik ali mu je sudija Bojan Vujačić predočio iskaz iz tužilaštva koji su suprotni ovim navodima.

- Kako objašnjavate da ste pred tužilaštvom izjavili da vam je Damnjanović kazao da će vas voditi pod tuđim imenom kao ležećeg pacijenta, kako bi opravdao vase lečenje a sada tvrdite da vam nije bilo poznato da nemate pravo na zdravstvene usluge Vojne bolnice – upitao je sudija.

Nikolov je izjavio da je to Damnjanović sređivao te da on nije znao šta on radi jer, kako je istakao, mislio je da ima infarkt pa “nije znao gde se nalazi”.

Službeni položaj

Kako je navedeno u optužnom predlogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije VJT u Nišu, Damnjanović je kao načelnik Odeljenja za interne bolesti Sektora internističkih grana u Vojnoj bolnici iskoristio službeni položaj i prekoračio granice svog službenog ovlašćenja.

- Damnjanović je u periodu od 7. novembra 2020. do 17. februara 2021. godine, suprotno naređenju upravnika Vojne bolnice da se pacijenti primaju samo sa uputom za specijalistički pregled, sem u hitnim slučajevima, te da sve preglede treba upisati u protokol i obrazložiti eventualnu hitnost, obavio preko 800 diajgnostičkih procedura Nikolova, civila koji nije ni zdravstveno osiguran. Zahtevao je od dežurnih na prijavnici Vojne bolnice da mu dozvole ulazak kolima u krug ove ustanove, a zatim ga pregledao bez uputa iako nije postojala hitnost, a to nije evidentirao u knjigama protokola. Merio mu je krvni pritisak, analizirao krv, gledao na EKG i ultrazvučnom aparatu, slušao stetoskopom a da pregledaju Nikolova, tražio je i od svojh kolega mada su mu rezultati testova uvek bili odlični. Na taj način pribavio je korist Nikolovu u vidu besplatnog lečenja. Takođe, obavio je lekarske preglede civilnih pacijenata koje mu je Nikolov dovodio, njih troje i njegove nevenčane supruge na koji način je i njima pribavio korist u vidu besplatnog lečenja – naveo je u optužnom predlogu zamenik VJT Vladimir Pavlović.

Kako, Damnjanović je u toku septembra 2020. godine predao Nikolovu EKG aparat marke „Šiler“, tipa Cardiovid AT – 1, vlasništvo Vojne bolnice koji je stajao u njegovoj oridinaciji. On ga je odneo kući i koristio ga pribavivši korist u vidu besplatnog korišćenja uređaja. Na to ga je podstrekao Nikolov jer mu je tražio EKG, s ozbirom na to da prethodni koji mu je Damnjanović ranije kupio, nije radio. Lekar mu je više puta tražio da vrati aparat koji je vlasništvo Vojne bolnice ali Nikolov i pored obećanja, to nije učinio, pa mu ga je policija oduzela 17. februara 2021.

Tužilaštvo je za Damnjanovića zatražilo kaznu zatvora od najmanje jedne godine uz meru bezbednosti zabrane obavljanja lekarskog poziva takođe u dvanaestomesečnom trajanju, a za Nikolova najmanje šest meseci robije.

Hapšenje Nikolova i Damnjanovića dovelo je do otkrivanja još jednog krivičnog dela čija je žrtva bio ugledni niški lekar Jozef G. Nebojši i njegovoj nevenčanoj supruzi Dragani Petrović sudi se za trgovinu ljudima pod optužbom da su zlostavljali i finajsijski eksploatisali kardiologa. Prema navodima optužnice, oni su Jozefu uzimali sav novac koji bi zaradio, terali ga na pozajmice koje bi mu takođe oduzimali i fizički ga maltretirali.

