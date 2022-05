ŠTA SVE MOŽE DA SE SAZNA IZ MATEJEVOG TELEFONA? Mobilni bio 5 meseci u Dunavu, stručnjaci otkrili: Ovi podaci mogu da se spasu

Mobilni telefon koji je pronađen u džepu pantalona, kada je u sredu iz Dunava kod Ade Huje u Beogradu izvučeno telo Mateja Periša, moglo bi konačno da da odgovor na pitanje - zašto je mladi Splićanin kobne noći, u majici kratkih rukava, istrčao iz kluba "Gotik" u Beton Hali, trčao ulicama, pa sišao do reke gde se potom, kako je utvrđeno obdukcijom, utopio.

Kako objašnjavaju stručnjaci za telekomunikacije, iz pronađenog telefona najverovatnije se mogu izvući gotovo svi podaci, iako je telefon gotovo pet meseci bio u vodi, a najvažniji mogu biti fotografije i snimci iz kobne noći.

Potraga za Splićaninom Matejom Perišem, kome se 31. decembra 2021. tokom proslave Nove godine u Beogradu izgubio svaki trag, konačno je obustavljena posle pet i po meseci, nakon što je njegovo telo pronađeno u Dunavu, kod Ada Huje.

foto: Zorana Jevtić, Privatna Arhiva

Obdukcija je razrešila misteriju o načinu nastupanja Matejeve smrti i utvrđeno je da se dvadesetsedmogodišnji Splićanin utopio u ledenom Dunavu, ali glavno pitanje - zašto je uopšte te noći Matej ostavio prijatelje, istrčao iz kluba i potom ušao ili upao u vodu, može dobiti odgovor nakon analize njegovog telefona.

"Kartica može da se spasi i sa nje mogu da se izvuku podaci"

Prema rečima sudskog veštaka Branislava Blagojevića, ono što je za početak najbitnije jeste u kakvom stanju je telefon koji je pronađen zajedno sa telom, te da li ima nekih mehaničkih oštećenja na istom.

- U 99 odsto slučajeva u kojima sam ja radio sa takvim ili sličnim telefonima, od telefona ne ostane ništa, posebno ako je ovako dugo u vodi. Ipak, kartica može da se spasi i posle toliko vremena, i sa nje MUP može da očita podatke, posebno one od poslednjih nekoliko dana koji će, i te kako, značiti u istrazi - priča za Blic Blagojević.

Kada je o samim karticama reč, sudski veštak Mile Petrović objašnjava da se njihovim ispitivanjem bave određene naučne institucije, te da sama procedura traje oko tri meseca.

- Kartica se može očistiti od blata, vode, svega. Sama procedura traje oko mesec dana, međutim, sudeći prema pritiscima medija i celokupne zainteresovane javnosti, verovatno će u slučaju Mateja to trajati i kraće - priča Petrović.

foto: Uroš Arsić/Mondo, Privatna Arhiva

Za samu istragu pronađenog Matejevog telefona bitne su i bazne stanice koje prate kretanje korisnika pametnih mobilnih telefona, pa će i one biti uzete u obzir prilikom rasvetljavaja ovog slučaja.

- Podaci sa bazne stanice su jako precizni, sa njima nema greške. U Beogradu imamo nekoliko hiljada baznih stanica, tako da, gde god da se nalazite, bićete locirani, a to nema veze sa tim da li ste naš ili strani državljanin. Ove bazne stanice registruju oko 60 parametara, najbitniji su oni koji se bave saobraćajem, dok su u slučaju Mateja verovatno provereni i svi ostali - govori Blagojević, dok Petrović smatra kako će i sama fizička oštećenja koja su u momentu pronalaska bila prisutna na telefonu dosta toga reći o slučaju i smrti Splićanina.

Mobilni operateri imaju snimljene razgovore, pozive, poruke...

I dok je sadašnji pronalazak mobilnog telefona ogromna stvar kada je dalja istraga smrti Mateja Periša u pitanju, veliku ulogu igraju i sami mobilni operateri koji su u obavezi da čuvaju podatke sa telefona korisnika u vremenskom periodu od tri godine.

- Mobilni operateri imaju mnogo da kažu u ovakvim slučajevima, i njihove usluge mogu da budu od vitalnog značaja. Oni su ti koji imaju podatke o pozivima, porukama, imaju snimljene razgovore za protekle 3 godine - govori Perović.

MUP je pre nekoliko meseci saopštio da su sa baznih stanica prikupljeni podaci o kretanju Periša kobne noći, i poslednji signal njegovog telefona uhvaćen je baš kod Velikog ratnog ostrva, što je i u početku istrage njegovog nestanka, ukazivalo na to da je Splićanin završio u vodi. Stručnjaci za telekomunikacije kažu i da je gotovo sigurno da je MUP od operatera nabavio i sve poruke i pozive koje je Periš primio i poslao kritične noći. Ovi podaci, međutim, do danas nisu predstavljeni javnosti.

- Mobilni operateri su verovatno već odavno dostavili sve te razgovore, poruke i pozive, kao i druge podatke koje poseduju tužilaštvu. Moje mišljenje je da se o njima i dalje ne govori u javnosti kako ne bi došlo do ometanja istrage, dok moramo da imamo u vidu i to da se radi o hrvatskom državljaninu, i da je u istragu uključen i Interpol. U drugačijim okolnostima, situacija bi svakako bila transparentnija, dok je ovako sve jako nejasno - navodi Blagojević.

foto: Kurir televizija, Privatna arhiva

"Epilog slučaja nikad bliži"

Još jedno sredstvo koje bi moglo da pomogne samoj istrazi jeste i "Advanced Mobile Location" sistem koji naša država i dalje nema, a koji takođe ima mogućnost prisluškivanja pametnih telefona. Ipak, sudeći prema rečima Blagojevića, nije sasvim tačno da takav sistem ne postoji u Srbiji.

- Kada je reč o sredstvu "Advanced Mobile Location" za koju se smatra da ga Srbija nema, a koje može da prisluškuje pametne telefone, to nije tačno. Imaju je određene službe, i to ne državne, već privatne, ali one ne moraju svoje podatke koje imaju da podele sa državom, nisu u obavezi, zapravo. Mi sada ne znamo da li je tužilaštvo možda došlo do istih. To je za sada isto pod znakom pitanja - govori Blagojević.

Blagojević ističe i kako je pored telefona, velika i olakšavajuća okolnost svakako i pronađeno telo, te da će istraga sada ići mnogo bržim tokom, te da ćemo uskoro možda čuti i detaljnije objašnjenje šta se tačno dogodilo Mateju Perišu kobnog dana.

- Mislim da se čekalo da se pronađe telo, pa će se sada, kada je to i urađeno, konačno policija objaviti epilog. Mislim da je sasvim realno da razrešenje celog ovog slučaja oko Mateja Periša dobijemo u što skorijem periodu - zaključio je sudski veštak Branislav Blagojević.

