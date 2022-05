UBIO SUPRUGU DOK SU DECA SPAVALA U SOBI PORED: Evo na koliko je osuđen Boško Spasić i gde se trenutno nalazi!

Boško Spasić, koji je 29. maja 2019. u stanu u Beogradu ubio svoju suprugu Jelenu Spasić, pravosnažno je osuđen na 10 godina zatvora. Apelacioni sud, kako se navodi u saopštenju, odbio je kao neosnovanu žalbu njegovog branioca na ovu presudu i potvrdio je.

- Po nalaženju Apelacionog suda, u delu odluke o kazni, pravilno je prvostepeni sud, na strani okrivljenog kao olakšavajuću okolnost cenio njegovo korektno držanje pred sudom i raniju neosuđivanost, dok posebno otežavajućih okolnosti na njegovoj strani nije našao, ali je imao u vidu da je svojim postupanjem lišio života svoju suprugu koja nesporno svojim ponašanjem nije doprinela niti dala povoda za izvršenje predmetnog krivičnog dela, te ga je osudio na kaznu zatvora u trajanju od 10 godina nalazeći da je ovako odmerena kazna nužna da se njome ostvari svrha kažnjavanja - navodi se u odluci Apelacionog suda.

foto: Zorana Jevtić, Ilustracija

Podsetimo, Boško Spasić suprugu Jelenu je ubio na spavanju, dok je ona ležala u krevetu. Uzeo je kuhinjski noć i dva puta je ubo u vrat. Nesrećna žena pokušala je da se odbrani tako što je podmetnula ruku ispod noža, ali nije uspela. Spasić je nakon toga sebi prerezao vene, ali je preživeo. Inače, u vreme zločina i njihova deca bila su u stanu.

Posle izricanja presude krajem novembra prošle godine, Viši sud u Beogradu ukinuo je Spasiću pritvor i prebacio ga u kućni pritvor bez elektronskog nadzora, oduzeo mu pasoš i naložio da se svakih 15 dana javlja policijskoj stanici.

U završnoj reči pred presudu, Boško Spasić je izjavio da se kaje zbog svega i da mu je najveća kazna to što mora da živi sa onim što je učinio, bez mogućnosti da to ispravi. Njegovi branioci ukazivali su na njegovo loše psihičko stanje zbog finansijskih i porodičnih problema, kao i na to da je i ranije nameravao da izvrši samoubistvo. Naveli su da nije imao motiv da ubije suprugu, dok je on sam iznoseći odbranu rekao da nije bio svestan i da se ne seća šta je toga dana učinio.

