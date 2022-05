SLAVIO JER ĆE POSTATI UJAK, PA UBIJEN IZ KALAŠNJIKOVA: Prvo se potukli, a onda je kuvar u gaćama počeo da rešeta! DETALJI ZLOČINA

Miloš M., brat pilota Vuka Jolovića (30) koji je ubijen pred njegovim očima u Jakovu kod Surčina, tvrdi da je osumnjičeni Đura N. (23) ubio mladog pilota jer je on štitio dečaka kog je ovaj maltretirao i terao ga da skače u Savu, te sve to snimao telefonom.

Podsetimo, u nedelju oko 20 sati, Đura N. zapucao je iz kalašnjikova na pilota Vuka Jolovića i smrtno ga ranio u stomak. Miloš M. je ranjenog brata odvezao do lekara, ali je mladić preminuo. Osumnjičeni je posle zločina pobegao, a juče oko podneva se predao policiji u Surčinu, pa će biti saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.

Brat ubijenog, koji je i svedok događaja, za Kurir je ispričao da su kobnog dana bili u Jakovu i pekli jagnje u dvorištu, kada se ispred njihove kapije pojavio Đura N. i napravio problem.

Izigrava kriminalca

- Moj brat je bio vitez i izgubio je život jer je branio dete koje nema ni oca ni majku, a koje je Đura terao da skače u Savu. Đura se tog dana pojavio pred našom kućom i parkirao se tu. Vuk ga je iz dvorišta pitao zašto izigrava kriminalca i maltretira siroče, pa su seli u Đurina kola da popričaju - kaže Miloš:

- Tokom razgovora su se potukli, a Đura je onda pobegao kući i poneo Vukove ključeve, koji su mu slučajno ispali. Video sam da je njegov "golf" ostao kod nas, seo sam u njega, odvezao se ispred Đurine kuće i ostavio ključ u bravi.

Sporni snimak Skači, nemoj da me teraš da prelazim! Kurir je juče došao u posed snimka zbog kog su se, kako tvrdi brat žrtve, sukobili Jolović i Đura N. Naime, na snimku se vidi tinejdžer koji sedi u čamcu, dok ga muški glas tera da skoči u reku. - Ajde skači. Ajde skači, nemoj da me teraš da prelazim. Hoćeš da pređem? - govori dečaku muški glas. Tinejdžer koji sedi u čamcu, okreće se, molećivo gleda i odgovara: - Skočiću buraz. Nemoj buraz. Nemoj, nemoj. Skočiću buraz, sačekaj samo malo.

On objašnjava da se ubrzo pred njihovom kapijom pojavio Đurin otac i pitao ko mu je prebio sina.

- Vuk je ustao i rekao: "Ja sam ga tukao, zato što je loš čovek i maltretira decu". Đurin otac je udario mog brata i otišao. Krenuo sam do njihove kuće da rešimo nesporazum, a za mnom je došao i Vuk. Zamolio sam ga da sačeka ispred - prepričava naš sagovornik šta je prethodilo ubistvu:

Pucao u gaćama

- Ispred kuće se Vuk sukobio sa Đurinim bratom. Odjednom, Đura je izleteo u gaćama sa automatom i počeo da puca. Sakrio sam se iza nekog auta i molio ga da spusti pušku, a to su ponavljali i njegovi roditelji i brat. Rekao sam mu: "Đuro, pusti me da pomognem bratu, hoćeš li i mene da ubiješ?", a on je odgovorio: "Tebe neću". Sasuo je još jedan rafal u Vuka, pa ušao unutra i uzeo lovačku pušku. Svi smo ga molili da ne puca dok ne pomognem bratu. Kako kaže, njegov brat je radio u njihovoj firmi od šest ujutru do šest uveče da bi sakupio novac da u Londonu polaže za licencu za pilota, pošto je završio Akademiju u Vršcu.

- Nije bio nikakav narko-diler, niti reketaš, igrao je fudbal u Zvezdi, bolela ga je nepravda u životu, zato je i umro - tvrdi on. S druge strane, meštani Jakova kažu da su se Jolović i Đura N., koji radi kao kuvar, i ranije sukobljavali.

- Navodno su se pre izvesnog vremena potukli i u jednom klubu, odakle je policija uzela snimke. Pričalo se da Đura ima nekakva dugovanja prema Joloviću, on se i ranije tukao, a navodno su i protiv Vuka podnošene krivične prijave - tvrde meštani.

Odbojkašica se oprostila Druže moj, počivaj u miru Prijatelji Vuka Jolovića opraštaju se na društvenim mrežama od njega, a među njima je i reprezentativka odbojkaškog tima Srbije Jovana Stevanović. Ona je objavila njihovu zajedničku fotografiju, koja je verovatno nastala u školskim danima. - Druže moj, počivaj u miru - napisala je odbojkašica i dodala tri slomljena srca.

