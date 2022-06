USAMLJENI VUČE, ZAR MI NISI MOGAO REĆI KOJE TE TO BRIGE MUČE: Prijatelj posvetio pesmu Vuku čije je telo nađeno u Zvezdarskoj šumi

Vuk G. (34) pronađen je mrtav u Zvezdarskoj šumi u Beogradu, posle potrage koja je trajala dva dana, nakon što je nestao kada je krenuo na fakultet kako bi odbranio diplomski rad.

Jedan od njegovih prijatelja emotivnom pesmom oprostio se od tragično nastradalog mladića, mladog oca dvoje dece, za kojim je tragalo na desetine ljudi. Nažalost, potraga se završila tragičnim saznanjem...

IMAO JE SAVRŠEN ŽIVOT: Prijatelji Vuka Grbovića šokirani tragedijom, niko to nije očekivao

"Prijatelju dragi moj, usamljeni dobri Vuče

Zar mi nisi mogó reći, koje te to brige muče

Pitanje me tužno mori, dok gore ove sveće

Zar senke tamne od svog svetla, u tvom srcu behu veće

Al’ boli me što nisam znao

Da dok prolećno te sunce greje

U tebi snegovi veju jače

I čak i kad se lice smeje

Da ti duša gorko plače

A prokleta je muka tvoja, tiha, mirna i podmukla

Prokleta je zemlja crna, što te je ka sebi vukla

I prokleta je lipe grana, što bar ona nije pukla

Al’ je sveta duša tvoja

Što pobeže iz noćne more

Jer joj beše dosta boja

Pa s anđelima sad mirno spava, na oblaku nekom gore".

Ovako glasi tekst emotivne pesme koju je jedan prijatelj posvetio preminulom Vuku G.

Kako tragovi ukazuju, mladić je izvršio samoubistvo na dan kada je trebalo da odbrani diplomski rad na DIF-u.

Podsetimo, poslednji trag bio je to da je Vuk svoja kola parkirao ispred jedne kafane u zvezdarskoj šumi, na putu do fakulteta. Profesori su ga čekali, međutim on se nije pojavio u zakazanom terminu. Jedan od profesora, pozvao je njegovog oca i pitao o čemu se radi. Tada su shvatili da je mladić, inače otac dvoje male dece, nestao.

Njegov telefon ubrzo je lociran u Zvezdarskoj šumi i preko medija je apelovano da se pomogne u potrazi. Puna dva dana više od 60 ljudi tragalo je za njim. Nažalost, u šumi je pronađeno njegovo obešeno telo.

Zbog čega je mladić izvršio samoubistvo za sada nije poznato.

Njegovi najbliži rekli su da on nije pio, pušio, niti se kockao, da je naizgled delovalo da ima savršen život...

Preminuli Vuk sin je našeg proslavljenog kondicionog trenera i bivšeg profesora Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Miljana, čije je ime dobro poznato u evropskom sportu, jer je radio s brojnim sportistima, između ostalih, i s našim najboljim vaterpolistima, odbojkašima i košarkašima, a bio je i deo stručnog štaba košarkaške reprezentacije Slovenije na Evrobasketu 2017. godine, kada su osvojili titulu evropskog šampiona.

SOS telefon za pomoć osobama koje razmišljaju o samoubistvu

Broj 0800/309-309, opcija 1, SOS telefon je koji radi 24 sata, a na koji se javljaju stručnjaci za sprečavanje samoubistva - lekari Klinike za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević".

Služba urgentne psihijatrije prima pacijente 24 sata bez zakazivanja, bez knjižice i bez plaćanja, a Centar za mentalno zdravlje od 9 do 18 prima bez zakazivanja.

Ukoliko vam je potrebna pomoć, svakog dana možete pozvati i volontere Centra "Srce" od 14 do 23 časa na broj telefona 0800-300-303 ili im se obratiti mejlom na vanja@centarsrce.org, kao i preko četa na sajtu www.centarsrce.org.

Volonteri razgovaraju s ljudima koji su usamljeni, uznemireni, povređeni, tužni, očajni, nesigurni.

