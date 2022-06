DIJANA MI NIJE NAREDILA DA STAVIM NA MERE ELEZA: Bivši načelnik objasnio ko je mogao da naredi operativnu obradu kriminalaca!

Milorad Šušnjić, nekadašnji načelnik Policijske uprave Novi Sad, rekao je juče pred Specijalnim sudom u Beogradu, iznoseći svoju odbranu, da mu Dijana Hrkalović, bivša državna sekretarka u MUP, nije naredila da stavi na mere kriminalca Darka Eleza jer ona nije imala ovlašćenja za to!

Podsetimo, Tužilaštvo za organizovani kriminal tereti Šušnjića za zloupotrebu položaja tako što je po nalogu Dijane Hrkalović, kojoj se u istom postupku sudi za trgovinu uticajem, stavio Darka Eleza pod operativnu obradu kako bi ga time, navodno, zaštitio od obrade drugih policijskih uprava.

bivši načelnik novosadske policije dolazi u specijalni sud foto: Nenad Kostić

Nismo bili nasamo

Bivši načelnik PU Novi Sad naveo je za sudskom govornicom da sve što mu se stavlja na teret "nije tačno".

- Dijana Hrkalović me nije odredila da stavim Darka Eleza na mere, niti je tražila da bilo koga stavljam na obradu. Više puta sam bio na kolegijumima i sastancima u Beogradu, ali se nikad nisam sastajao nasamo sa Dijanom Hrkalović - rekao je Šušnjić i dodao da je kao načelnik PU Novi Sad imao jako puno obrada, koje su bile uspešne ili pak ne.

- Hrkalovićka nije bila ovlašćena da nekom naredi, da se neko stavi na obradu. Onaj ko je mogao da stavi nekoga na mere jeste direktor policije, a njemu je mogao da naredi ministar - kaže Šušnjić.

Šušnjić je objasnio i ko stavlja na mere sumnjive osobe.

dijana hrkalović dolazak u specijalni sud foto: Zorana Jevtić

- U kriminalističkoj policiji postoji jedna grupa - analitička, i oni su ti koji odlučuju ko će se naći na merama - objasnio je.

- Eleza je mogla da obrađuje druga služba i obradu je otvorio i SBPOK. Što se tiče praćenja Eleza, bilo je to od strane službenika, kada god im se za to ukazala prilika. Nije tačan navod da sam bilo šta zabranjivao. Praćenje se namenjuje samo kad imamo dovoljan broj pripadnika u ekipi i vozila za to praćenje.

Povodom prijave Želimira Kreštalice za Darka Eleza, da mu preti, Šušnjić je rekao da je po toj prijavi sve učinjeno po protokolu i naveo je da ovo delo nije zastarelo.

darko elez foto: Privatna Arhiva

Nismo pričali na tu temu

Šušnjić je, govoreći o Hrkalovićevoj, istakao i da sa njom nije pričao o Elezu, kao i da se nije viđao sa Elezom.

- Bila je na kolegijumima, ali nikada se nismo nasamo sastajali. Na temu Darka Eleza nismo pričali. Ponavljam, dolazio sam u Beograd na sastanke, ali ne sa Dijanom, nego smo ih imali svi zajedno - tvrdi Šušnjić.

Podsetimo, Vladimir Đukanović, branilac optužene Dijane Hrkalović, ranije je predložio sudu da kao svedoke u postupku pozove bivšeg direktora policije Vladimira Rebića i bivšeg ministra Nebojšu Stefanovića.

hrkalovićki se ukida mera kućnog pritvora i skida joj se nanogica foto: Zorana Jevtić

- Ne mogu da utičem na odluku suda, na njima je da li su naši predlozi relevantni. Svuda kroz izjave sve troje okrivljenih pominju se te ličnosti i bilo bi mi zaista neverovatno da neko od njih ne bude saslušan kao svedok - rekao je advokat.

Funkcionisanje Tužilac i sudija daju odobrenje Optuženi je objasnio kako operativci funkcionišu ukoliko je neka osoba na merama. - Za operativnu obradu zna određeni krug ljudi, operativci, kao i tužilac i sudija koji su dali odobrenje za to. Pa je samim tim svaka obrada nekog lica zatvorena - rekao je Šušnjić.

Hrkalovićevoj ukinut kućni pritvor Branilac: Prijatno sam iznenađen Sud je juče doneo odluku da se Dijani Hrkalović ukine mera kućnog pritvora u zamenu za meru zabrane napuštanja teritorije grada Beograda, kao i da se svakog ponedeljka javlja u policijsku stanicu. hrkalovićka i njen branilac vladimir đukanović foto: Zorana Jevtić - Nisam očekivao ovakvu odluku, prijatno sam iznenađen. Zaista nije bilo nikakvog razloga da ostane u kućnom pritvoru, svi su dali izjave, radi se o skraćenom krivičnom postupku, ne radi se o teroristi, o ubici. Bilo bi zaista neprimereno. Mera se ukida, skida se nanogica, neće moći da napusti teritoriju grada Beograda, biće dužna svakog ponedeljka da se javlja u PU Voždovac - kazao je Đukanović.

(Kurir.rs - B. Travica)