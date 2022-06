DUGO JE BILA SA NJIM, PUTOVALI SU ČESTO, ON JE BIO TAMO SA NJOM: Otac otkrio šta je Aleksandrin dečko radio posle sahrane

Policija u Republici Srpskoj istražuje misterioznu smrt Aleksandre Petrović (23) iz okoline Šapca, čije je telo pronađeno pre dve nedelje ispred jednog motela kod Bijeljine.

Rajko Petrović, otac preminule Aleksandre, s ćerkom nije bio u kontaktu dve godine, ali je iz razgovora s njenim prijateljima shvatio da nije odavala utisak osobe koja želi da se ubije.

- Ne znam šta se tačno dogodilo jer još nisam dobio rezultate obdukcije. Moja ćerka je bila lepotica kakve nema u Mačvi, u osnovnoj i srednjoj školi je učestvovala na raznim takmičenjima, preko 25 zlatnih medalja je osvojila - ispričao je on za Kurir.

Kažu da je bila vedra

Rajko navodi da se njegova ćerka godinama zabavljala s momkom koji ju je zatekao mrtvu.

- Koliko znam, dugo je imala tog dečka, putovali su često. Razveo sam se od njene majke, pa se ona naljutila na mene, nismo više bili bliski. Prijatelji kažu da je bila vedra, nisu slutili da će se ubiti. Kako je umrla, i dalje mi nije jasno, da li je htela da naudi sebi ili se samo igrala - kroz suze govori otac.

Naglašava da je posle tragedije bio u kontaktu s ćerkinim momkom.

- Sahranjena je ovde u Zminjaku. On je dolazio, ljubio je njenu sliku, plakao... Kaže da se sama obesila, on je bio tamo, ja ne znam šta da mislim. Da li je kriv, to ne znam, samo znam da će on život nastaviti, naći drugu devojku, a moje dete, moj anđeo je pod zemljom i ja tu ne mogu ništa - ispričao je otac.

