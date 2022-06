PI*AĆEMO PO TEBI I SILOVAĆEMO TE DO KRAJA ROBIJE: Belivukovi vojnici prebili mladića u zatvoru u Beču?! (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)

Čitalac Kurira poslao je našoj redakciji jeziv snimak prebijanja mladića, koji je, prema njegovim navodima, nastao pre godinu dana u zatvoru u Beču u Austriji.

Naime, na uznemirijućem video-zapisu može se videti da grupa mladića brutalno rukama, nogama i šipkom tuče momka, koji leži sklupčan na podu, držeći ruke na glavi.

Snimak traje skoro dva minuta, a nasilnici koji govore srpski jezik, prete mladiću i navode da će "p*šati po njemu i da će ga silovati ako nekom kaže da su ga oni tukli".

- Da li si ti cinkaroš? - pita ga na početku videa jedan od nasilnika, a onda kreće nekoliko njih da ga tuče rukama i nogama, dok on leži na podu.

- Buraz, što si namestio našeg druga? - pita pretećim glasom muškarac, dok žrtva odgovora da "nije". Međutim, napadače odgovor nije zadovoljio, pa su nastavili da se iživljavaju.

- Primio sam te ko brata ovde, g*vno jedno smrdljivo! S*so jedna! - navodi mladić, dok drugi dodaje: "Slomi mu nogu, ustani gore".

Mladić nakon ovih reči ustaje, vidno uplašen. Na snimku se može videti da mladić koji ga sve vreme tuče nekom šipkom staje pored njega i grli ga. Zanimljivo je da napadač ima majicu sa navijačkim motivima Partizana, na kojoj piše "Grobari", a kada zagrli pretučenog momka kaže mu:

- Ja, Kimi i Rade smo najveće p*čke - aludirajući na snimak, koji se pojavio na društvenim mrežama 2020. godine, a na kom Veljko Belivuk snima, dok Marko Miljković u zagrljaju drži vođu ''Partizanovaca'' Radeta Petrovića, koji na snimku priznaje da je zajedno sa Milošem Radosavljevićem Kimijem izdao Partizan i da su on i Kimi "p*čke" koje su prodale Partizan.

Međutim, pretučeni mladić sa snimka iz bečkog zatvora nije želeo da izgovori ono što je nasilnik tražio od njega i tada kreće nova tura batina.

- Uh! Glavu bi mu sad otvorio, koliko me je iznervirao - čuje se na mučnom snimku.

- Spusti ruke! Kaži, ja, Kimi i Rade smo najveće p*čke! Ajde, kaže da te više ne bijemo. Brate, pakao ćeš da preživiš. J*baćemo te do kraja robije. Sad ćeš dobiti duks, stavićeš ga na glavu i niko neće videti povrede i ne izaziš iz sobe. Kad te pita čika policajac, ti reci da ja ništa nisam uradio i da ti niko ništa nije uradio. Jer ti si šta, brat!? Kaži šta si - kaže jedan.

Na snimku se vidi kako mladiću skaču po nozi, dok on vrišti.

- Ćuti, p*čka ti materina! Kaži šta si, reci ovde ljudima. Za*ebo si me. Zvao sam dole druga i on kaže da sam cinkaroš. Svi smo te prihvatili ovde, ma guraj mu u b*lju to - kaže jedan od nasilnika, dok mu drugi gura šipku u zadnjicu. Dok mu jedan gura šipku, drugi ga tuče pesnicama u glavu.

- Daj mu duks i nek ide u sobu. To je to - kaže jedan od mučitelja, dok žrtva leži na podu.

