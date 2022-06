PAVLE (73) TVRDI DA SU GA PRETUKLI POLICAJCI U PROKUPLJU: Jedan me je udario u nos, pa su počeli da me vuku! Rešio da ih tuži

Pavle Pavlović (73) iz Blaca rešio je da presavije tabak i tuži dva policajca Policijske uprave Prokuplje, jer su ga kako tvrdi, tokom privođenja tukli.

On i posle par dana ima vidljive modrice po rukama i ispod leve mišice, te i lekarsko uverenje o povredama. Sve se dogodilo u ponedeljak 20. juna ove godine kada je zbog nasilničkee vožnje traktora određeno zdržavanje do 24 sata. U policijskoj stanici je kada je priveden utvrđeno da ima 2,02 promila alkohola u krvi. I dok policajci tvrde da je sam pao, Pavlović kaže da su ga bez razloga tukli.

foto: Kurir.rs/B.R.

- Da li vi mislite da ja sa mojim godinama mogu da se opirem i da sam pretnja? Jeste, bio sam pijan, ali u momentu kada u naišli policajci sedeo sam na ugašenom traktoru u dvorištu kod majstora kod kojeg sam došao - kaže Pavlović.

On dodaje da su se policajci pojavili i da su mu tražili dokumenta. Rekao im je da sačekaju da ih izvuče iz džepa, pošto je invalid, ali su oni nasrnuli na njega.

- Odmah me je jedan od njih, kojeg ne poznajem, iz Prokuplja je, udrio u nos. Počeli su da me vuku, drugi me je udario par puta po ruci i na kraju odvukli su me u policijski automobil, gde su mi dali papir da obrišem krv. Kada su me odveli u stanicu, druga smena me je preuzela, pa su me oni odveli kod lekara u Dom zdravlja u Blace, ali me tamo nisu pregledali. Malo sam posedeo u hodniku i vratili smo se u stanicu - tvrdi Pavlović.

foto: Kurir.rs/B.R.

Kasnije je sam otišao u Dom zdravlja, a zatim u prokupačku bolnicu. Dodaje da je neprijatno iznenađen onim što se dogodilo, posebno što, tvrdi on, nikada do sada nije imao prekršaje ni kazne za vožnju, niti bilo šta drugo.

- Rešio sam da ih tužim. Bilo je puno ljudi kada se sve dogodilo, ali niko ne sme dasvedoči. Nema veze, neka se plaše, to je njihovo pravo, a ja ću sam da dokažem da govorim istinu. Još jednom ponavljam, jesam bio pijan, ali stvarno ničim nisam izazvao njihovo ponašanje - zaključuje Pavlović.

Nezvanično smo saznali da se za slučaj već čulo, te da su policajci tvrdili da je Pavlović pao, ali kako smo obavešteni u toku je postupak ispitivanja onoga što se dogodilo.

(Kurir.rs/B. R.)