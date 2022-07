MARKO IZ ŽITORAĐE TVRDI: Obezbeđenje me tuklo bez raloga, neću odustati dok se ne sazna istina

Marko Janićijević (29) iz Žitorađe zadobio je povrede po glavi i telu, kada su ga tukla tri muškaraca, za koje tvrdi da su obezbeđenje u kafiću koji se nalazi na bazenu u Žitorađi.

Policija je nakon njegove prijave, identifikovala napadače, koji su se udaljili sa lica mesta i kako nam je rečeno u PU Prokuplje, protiv njih biće podneta prijava za nasilničko ponašanje.

Marko tvrdi da je batine dobio bez ikakvog razloga, dok je sedeo u tom kafiću sa društvom u noći između petka i subote.

foto: Kurir.rs/B.R.

- Bio je pun kafić, uživo muzika. U jednom trenutku D. S. za kojeg znam da je radnik obezbeđenja u kafiću mi je prišao i počeo da me udara. Bilo je to nešto posle ponoći. Udario me je u glavu i ja sam pao, pa je dotrčao njgov brat Ž. S. i obojica su nastavili da me udaraju, a zatim izvukli iz kafića. Molio sam ih da me puste. Nisu prestali da me udaraju i tada je došao i treći radnik obezbeđenja S. S. i nastavili su da me biju - priča Marko dok pokazuje modrice po licu i telu.

Tvrdi da ih nije provocirao i da uopšte ne zna zašto su ga napali. Kada su ga izvukli van ograde bazena, konačno su ga pustili i on je tada pozvao policiju. Dok je policija došla, napadači su tišli iz lokala.

foto: Kurir.rs/B.R.

- Policija je odmah preduzela sve mere iz svoje nadležnosti, obavila razgovor sa mladićem i svedocima, i operatavnim radom identifikovala trojicu osumnjičenih muškaraca, starosti 31, 28 i 24 godine. O svemu je obavešteno Osnovno javno tužilaštvo u Prokuplju, po čijem nalogu će protiv trojice muškaraca biti podneta krivična prijava za krivično delo nasilničko ponašanje, u redovnom postupku - rečeno nam je u policiji.

Marko Janićijević kaže da neće odustati dok se ne sazna istina a njegov otac Saša Janićijević dodaje da je slučaj prijavio i nadležnim inspekcijama jer postoji sumnja da mladići koji se predstavljaju kao obezbeđenje nisu prijavljeni da rade u ovom kafiću.

foto: Kurir.rs/B.R.

- Postoji i snimak tuče, koji je u policiji. Želim da saznamo istinu, ne samo zbog mog sina, već i zbog ostalih mogućih mladih ljudi kojima može da se dogodi isto, ili čak ne daj bože i gore. U tom kafiću se stalno dešavaju tuče a ako treba ići ću i u nadležno ministarstvo - rešen je Saša Janićijević.

On kaže da ga čitavog jutra zovu “prijatelji” napadača i mole da povuku prijavu i da odustanu od gonjenja, ali nikakav pritisak ga neće sprečiti da istera pravdu.

Kurir.rs/B.R.