OVO JE MLADIĆ OSUMNJIČEN ZA KRVAVI PIR U ZMAJEVU: Njegov otac očajan! Ne mogu da verujem da je moj sin ubica, nije on takav (FOTO)

ZMAJEVO - M. P., zet pokojnog Dragana M, koji je nađen mrtav u porodičnoj kući u Zmajevu zajedno sa sestrom od ujaka Zorom, potvrdio je da je njihov sin osumnjičen za ubistvo.

Njegova supruga prijavila je nestanak oca Dragana. U suzama je kazao da policija traži njegovog sina i da ne zna šta se desilo.

foto: Printscreen/Facebook

- Ne mogu da poverujem u to, nije on takav. Živi sa devojkom u drugoj kući. Nisam ga video od prekjuče. Ne javlja se na telefon. Ne mogu da stupim u kontakt sa njim - kaže otac i dodaje da je u kući i dalje njegova devojka, ali ne i on.

1 / 7 Foto: Kurir.rs/S.S.

Policija je obavila informativni razgovor sa devojkom osumnjičenog ispred kuće u kojoj žive. Prema informacijama, Draganova rođena sestra preminula je prekjuče i on se nije juče pojavio na sahrani.

foto: Kurir.rs/S.S.

- Kada smo primetili da ga nema pokušavali smo da ga zovemo, ali se nije javljao. Uveče smo odlučili da odemo do njegove kuće da vidimo gde je pošto se i dalje nije javljao pozvali smo policiju koja je razvalila vrata i zatekla njega i Zoru mrtve - kaže otac osumnjičenog i dodaje da se pokojni Dragan bavio poljoprivredom i bio je dobro situiran.

- Međutim, mi kao porodica nismo imali blizak odnos sa njim - kaže on.

foto: Printscreen/Facebook

Tela muškarca Dragana M. (74) i i njegove sestre od ujaka Zore D. (83), koja je iz Hrvatske došla pre par godina i od tada živi sa njim, pronađena su u porodičnoj kući u ulici Radoja Domanovića u Zmajevu, a sumnja se da je reč o dvostrukom ubistvu.

Draganova ćerka je sinoć pozvala policiju, gde je rekla da joj se otac ne javlja na telefon, a da živi sam. Policija je oko 23 časa obila kuću i unutra zatekla dva tela, sa povredama i sa vidljivim tragovima krvi.

Ubijena Zora došla je prošle godine kod brata Dragana u Zmajevo da živi sa njim. Kako saznajemo, ona je njegova sestra od ujaka.

Kurir.rs/Blic