2 MONSTRUMA DOŽIVELA ISTU SUDBINU: Malčanski berberin i Mladen Ogulinac svojim zlodelima zgrozili Srbiju, umrli na identičan način

Ninoslav Jovanović (48) iz niškog sela Malča, poznat po nadimku Malčanski berberin, koji je sinoć umro nakon što mu je pozlilo u ćeliji zatvora Zabela u Požarevcu, gde je služio kaznu doživotnog zatvora zbog otmice i seksualnog zlostavljanja devojčice (12), nažalost nije jedini monstrum, čije je nedelo zgrozilo i uznemirilo čitavu Srbiju.

Javnost pamti i zločin koji je pre 12 godina počinio Mladen Ogulinac (52) u Starim Ledincima. On je 26. juna 2010. godine silovao i ubio svoju komšinicu Mariju Jovanović (8).

Ninoslav Jovanović foto: MUP Srbije

- Malčanski berberin je doživeo praktično istu sudbinu kao i Mladen Ogulinac. I on je umro u zatvoru, samo što za ratzliku od Berberina, nije dočekao presudu. Ogulinac je umro u ćeliji Okružnog zatvora tačno na rođendan svoje žrtve, malene Marije, i to dva meseca nakon gnusnog zločina, 2. avgusta. Takođe, i on je preminuo do srčanog udara, što je i uzrok smrti Jovanovića - podseća naš izvor i dodaje da je Ogulinac i ranije bio osuđivan za seksualne delikte prema deci i maloletnicima, što je bio slučaj i sa Ninoslavom Jovanovićem.

Malena Marija Jovanović je, podsetimo, postala simbol borbe protiv pedofilije u Srbiji, a njen zakon usvojen je 2013. godine.

- Posle njene tragične smrti u Srbiji se sve promenilo, a pre svega zakon koji kažnjava silovatelje i ubice dece - podseća izvor i napominje da je Ninoslav Jovanović bio prvi Srbin koji je od uvođenja novog zakona osuđen na doživotnu robiju. Do tada maksimalna moguća kazna u našoj zemlji bila je 40 godina zatvora.

Mladen Ogulinac foto: Kurir Štampano

Inače, Ogulinac je pre 12 godina sahranjen u strogoj tajnosti na novosadskom gradskom groblju. Na pogrebu nije bilo nikoga, a telo je pokopano u već pripremljenu raku. Sahranjen je na grobnom polju u koja se sahranjuju tela neidentifikovanih leševa i beskućnika. Na humku je postavljen betonski krst bez imena, bez obeležja.

10 dana pakla Nezapamćen zločin Ninoslav Jovanović bio je prvi zločinac u Srbiji osuđen na doživotnu robiju. Apelacioni sud u Nišu 5. jula 2021. godine odbio je žalbe Jovanovića i njegovog branioca čime je potvrdio istorijsku presudu Višeg suda u Nišu kojom je 5. januara 2021. godine Jovanoviću izrečena kazna doživotnog zatvora za otmicu i silovanje devojčice stare 12 godina. Njegov zločin uznemirio je čitavu javnost. Naime, on je 20. decembra 2020. godine oteo devojčicu (12) na putu do škole. Potraga je trajala danima, a žrtva je pronađena posle 10 dana pakla, dok je Jovanović umakao poteri, ali je nekoliko dana i on nađen kako se krije na groblju u blizini svoje kuće u Malči.

Podsetimo, Ogulinac je kobnog dana oteo osmogodišnju devojčicu iz komšiluka, odveo je u svoju kuću, gde joj je puštao porno-filmove i brutalno je silovao. Kad mu je dete reklo da će sve ispričati majci, monstrum joj je nabio maramicu u usta i ugušio je, a telo je zatim zakopao u plitkom grobu u svom dvorištu i pobegao.

Marija Jovanović foto: privatna arhiva

Meštani Ledinaca odmah su posumnjali da je Mladen oteo devojčicu, pošto je bio na zlom glasu u selu. Nakon što je Marijino telo pronađeno u Mladenovom dvorištu, počela je velika potraga za njim, u kojoj su učestvovali policajci, ali i skoro svi meštani Ledinaca. Pripadnici žandarmerije ubrzo su uhvatili Mladena, a malo je falilo da ga ogorčeni meštani linčuju.

(Kurir.rs)