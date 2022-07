ZORAN POSLE 2 UDARCA PAO NA ZEMLJU I POPLAVEO! Rođaka otkrila nove detalje tragedije u Stepojevcu FOTO

Zoran J. (63) preminuo je juče u centru Stepojevca kada je udario glavom o pločnik nakon što ga je M.N. (22) navodno dva puta udario pesnicom u glavu.

Porodica ubijenog Zorana nije imala snage za komentariše.

foto: Ana Paunković

Rođaka ubijenog ispričala je za Kurir da je Zoran od siline udarca ostao na mestu mrtav.

- Prelazio je ulicu, pošto vikendom ne radi semafor, mahnuo je rukom dečku da uspori. Ovaj iz auta opsovao mu je nešto i Zoran mu je uzvratio. Nakon par metara zaustavio se i izašao iz auta. Udario ga je dva puta, on je pao i nije mu bilo pomoći. Samo je poplaveo i to je to - objašnjava rođaka.

00:15 Pečenjara ubijenog Zorana Jakovljevića

Do incidenta je došlo ispred lokalnog bifea, gde je Zoran sedeo sa svojim prikanom, ocem od snaje.

foto: Ana Paunković

Neko od rođaka ubijenog Zorana video je celu situaciju i pojurio je za mladićem koji je nakon što je oborio Zorana pobegao i umalo izazvao udes na raskrsnici.

(Kurir.rs/J.M.)