OSUĐENIK SE NIJE SLOBODNO KRETAO TOKOM IZDRŽAVANJA KAZNE: Oglasili se iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija

Uprava za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS) odbacuje navode TV "Insajder" da se Dejan Nikolić iz Vranja „slobodno kretao tokom izdržavanja kazne u kućnim uslovima", kao i niz drugih netačnih podataka kojima je javnost ciljano dovedena u zabludu da je on imao privilegovan status.

Kako su naveli u saopštenju, Dejan Nikolić je presudom Osnovnog suda u Trsteniku 8. 6. 2021. godine osuđen na kaznu zatvora od četiri meseca zbog krivičnog dela neovlašćeno organizovanje igara na sreću s tim da se navedena kazna izvršava u prostorijama u kojima okrivljeni stanuje bez primene elektronskog nadzora.

- Sva osuđena lica koja izdržavaju kaznu kućnog zatvora imaju pravo na šetnju u trajanju od dva sata svaki dan i to pravo im sleduje po "sili zakona" koje ne može da im se uskrati osim ako ne dođe do zloupotrebe ovog prava. Ovo pravo je koristio i osuđenik Nikolić svaki dan u isto vreme, u periodu od 15 do 17 časova - piše u saopštenju UIKS:

- U skladu sa zakonom, a po odluci direktora Uprave osuđenim licima je omogućeno da budu radno angažovani ukoliko su ispunjeni svi uslovi što je i ovde bio slučaj.

Kako dalje navode, "TV "Insajder" je obmanuo javnost kad je objavio da je Nikolić bio prijavljen na istoj adresi na kojoj je prijavljena firma u kojoj je njemu bilo dozvoljeno da radi. Ovaj podatak je netačan jer je reč o različitim adresama - adresa na kojoj je Nikolić izvršavao kaznu kućnog zatvora i na kojoj živi i adresa firme u kojoj mu je bilo dozvoljeno da radi nisu iste. Adrese ne možemo da saopštimo budući da se vode kao "osetljivi podaci" za obelodanjivanje, ali svaki državni organ može da proveri istinitost ove tvrdnje".

- Takođe, ovaj medij je propustio da istakne da je Uprava uskratila Nikoliću OBA prava - na šetnju i rad istog trena čim je od policije obaveštena da je ovo osuđeno lice pretilo novinarki lokalnog radija i umesto isticanja brze reakcije, TV "Insajder" svoj prilog zlurado "boji" i ističe da su mu ta prava ""tek" tad oduzeta - dodali su iz UIKS, dodajući da je "Uprava je dovedena u situaciju da se brani iako nije prekršila nijedan član zakona, već je naprotiv preduzela hitne mere kako bi se zaustavilo dalje zastrašivanje novinarke".

- Naše žaljenje zbog namernog ili nenamernog izvrtanja informacija od strane ovog medija je još veće jer je Uprava odmah osudila pretnje upućene novinarki i preduzela sve mere iz svoje nadležnosti pre nego što je Nikoliću određen pritvor - zaključuje se u saopštenju.

