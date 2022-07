IT MENADŽER OJADIO FIRMU ZA 67 MILIONA, PA KUPIO 2 STANA! Uhapšeni muškarac sumnjiči se za pranje novca i prevaru

Pred Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu saslušani su IT menadžer M. P. (37) i njegov rodjak M. O. (30) zbog sumnje da su prevarom jednom privredno društvo oštetili za više od 67 miliona dinara i u tom iznosu pribavili protivpravnu imovinsku korist, saopšteno je iz beogradskog Višeg javnog tužilaštva.

Osumnjičeni se, kako navode u saopštenju, terete da su u saizvršilaštvu počinili krivična dela Prevara u obavljanju privredne delatnosti i Pranje novca.

- M. P. se na saslušanju branio ćutanjem, dok je M.O. izneo svoju odbranu, nakon čega je tužilaštvo predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da obojici odredi pritvor zbog opasnosti od bekstva, da ne bi uticali na svedoke i da ne bi u kratkom vremenskom periodu ponovili krivično delo - piše u saopštenju Višeg javnog tužilaštva

Naime, sumnja se da je M. P. koji je bio zaposlen u privrednom društvu kao IT menadžer, iskoristio poverenje zakonskog zastupnika tog PD i doveo ga u zabludu da će preko fantomske firme "Network constructs team", kao najpovoljnijeg dobavljača, nabaviti IT opremu - softverske licence. Pri tome je on bio faktički vlasnik "Nework constructs team", koje je registrovano na M.O.

Zakonski zastupnik privrednog društva je odobrio avansnu isplatu za naručenu robu u ukupnom iznosu od 67.324.000 dinara, ali roba nikada nije isporučena PD.

- Novac koji je uplaćen na račun "Nework constructs team", M.P. je potom preneo na svoj privatni račun, sa kojeg je trošio sredstva za lične potrebe. Pored ostalog, kako se sumnja, kupio je dva stana i dva parking mesta - saznaje Kurir.

(Kurir.rs)