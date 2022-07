JANA ME JE POSETILA SAMO DVA PUTA, GRLILA ME JE I NIJE ME PUŠTALA: Evo šta je Zoran pričao o ćerkinim posetama u CZ-u

Zoran Marjanović koji je u petak osuđen na 40 godina zatvora zbog ubistva supruge Jelene u aprilu 2016. godine, po drugi put se nalazi u pritvoru Centralnog zatvora, a o svom prvom boravku je govorio i pred Višim sudom kada je iznosio odbranu.

foto: Nenad Kostić

Naime, Marjanović je uhapšen u septembru 2017. godine, a u pritvoru je proveo 10 meseci. Interesantno je da je on, govoreći o svojoj ćerkici Jani pred sudom otkrio i šta se dešavalo iza rešetaka, odnosno, da ga je ćerka posetila svega dva puta.

Sudija je Zorana u novembru 2019. godine, na početku suđenja, pitala i da li je mala Jana bila svesna šta se dogodilo njenoj majci, na šta je on odgovorio da je bila svesna da je mama nestala, kao i da su Jani saopštili šta se dogodilo tek nakon što su razgovarali sa dečjim psihologom.

jana prilikom jedne posete cz-u foto: Dragana Udovičić

Objasnio je i da je dete bilo svesno da je on bio u pritvoru.

- Jana me je svaga dva puta posetila. Ništa joj nisam govorio, ona je znala. Niko nije krio od nje da sam ja u pritvoru. Jednostavno, kada dođe ništa nije pitala, zagrli me i ne pušta do isteka posete. Uglavnom je ona meni pričala šta radi kod kuće i kako se druži sa decom - rekao je Zoran pred sudom u novembru 2019. godine.

foto: Kurir

Da podsetimo, pevačica Granda Jelena Marjanović nestala je 2. aprila 2016. godine na nasipu u Crvenki. Njeno telo nađeno je dan kasnije u kanalu, a posle 17 meseci uhapšen je suprug Zoran i osumnjičen za ubistvo. Marjanoviću je suđenje počelo 2019. godine, a on je proteklog petka osuđen na 40 godina zatvora, posle čega mu je određen pritvor u koji je sproveden istog dana.

