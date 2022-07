PLAŠE SE DA ZORAN NE ISEČE VENE! Na Marjanovića motre bukvalno 24 sata da slučajno ne bi naudio sebi

Zoran Marjanović koji je osuđen na 40 godina zatvora zbog ubistva supruge Jelene Marjanović u Centralnom zatvoru je 24 sata pod prismotrom, piše Srpski telegraf.

Razlog za to je bojazan da bi mogao da se ubije, suočen sa činjenicom da je prvostepeno osuđen na 40 godina zatvora, što, s obzirom na njegove godine, praktično znači da je dobio doživotnu robiju. Prema informacijama Marjanović od prvog trenutka kada je doveden ima neku vrstu posebnog tretmana.

- Naravno, trudimo se da on to ne primeti, ali verujte, bukvalno je 24 sata pod prismotrom. To je procedura koja se primenjuje kada procenimo da postoji šansa da pritvorenik ili osuđenik naudi sebi - objašnjava naš sagovornik koji duže od 20 godina radi u CZ.

Kako kaže, niko nije kriv dok ne bude pravosnažno osuđen, pa je i tretman prema Zoranu Marjanoviću maksimalno korektan.

- On je, kao i svaki pritvorenik, po dolasku bio na razgovoru sa osobom iz rukovodstva Centralnog zatvora, a mislim da ga je opservirao i psiholog. U svakom slučaju, stražarima, to pouzdano znam, naloženo je da konstantno motre na njega da slučajno ne bi sebi naudio. U CZ pritvorenici koji bi da pokušaju tako nešto uglavnom seku vene jer je to jedini način da se ubiju. I za to, međutim, treba dosta veštine i resursa, pošto se mora naći predmet kojim bi se isekle vene. Ali da ne bismo ništa rizikovali, na Marjanovića pazimo non-stop - navodi naš izvor.

Dobrivoje Radovanović, kriminolog, objašnjava da svaka zatvorska kuća ima svoje propise, te to važi i za CZ.

- Naravno da postoji stalni nadzor da bi se isključila svaka mogućnost da zatvorenik digne ruku na sebe. Isključuje se mogućnost korišćenja noževa, metalnog pribora, kao i prisustvo bilo koje vrste kanapa, da ne bi došlo do vešanja. Sečenje vena se isključuje eliminacijom oštrih predmeta, a najveći problem su žileti i pribor za brijanje - objašnjava Radovanović.

Ivan Simić, advokat, naglašava da je režim svake ustanove različit.

- Ako postoje indicije da zatvorenik želi na bilo koji način da ugrozi život, kako sebi tako i drugima, odmah reaguje uprava pritvora/zatvora, te se on stavlja pod poseban režim. To podrazumeva stalni nadzor pravosudne straže, konstantan obilazak pritvorenika - ističe naš sagovornik i nastavlja:- Takođe, kao vrsta preventive, uzima se i klasifikacija zatvorenika, odnosno određivanje od upravnika ko s kim boravi u zatvorskoj jedinici.

Pored toga, pritvorenici koji pokazuju takve indicije idu na česte razgovore sa stručnim licima, psihijatrima i psiholozima, koji prate njihovo ponašanje. Veliku ulogu igra i to da li je zatvorenik u samici ili su s njim u jedinici drugi zatvorenici, koji bi u slučaju pokušaja samoubistva verovatno odmah reagovali u cilju sprečavanja.

