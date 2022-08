POLICIJA RASVETLILA DRAMU U KRUŠEVCU: Bebisiterka odvela bebu u šetnju, a onda je odnela bivšem dečku i rekla da je DETE NJEGOVO?!

Prava drama odigrala se danas u popodnevnim satima u Kruševcu kad je majka K.K. (38) prijavila policiji da je izgubila kontakt sa bebisiterkom J.J. koja je otišla sa njenom bebom u šetnju.

- Nesrećna majka pozvala je policiju i rekla da se bebisiterka nije vratila sa bebom iz šetnje u dogovoreno vreme i da joj se ne javlja na telefon. Policija je odmah odreagovala na prijavu majke - rekao je izvor iz istrage.

Dodaje da je majka do detalja objasnila šta se dešavalo.

- Navela je da se pre tri dana dogovorila sa J.J. da joj čuva bebu staru mesec i nekoliko dana. Jutros su se dogovorile da dete iznese u šetnju i da je donese do 11 sati. Međutim, bebisiterka se nije pojavljivala, a pri tom se nije javljala ni na telefon. To je nesrećnu majku uplašilo do te mere da je odmah obavestila policiju - objasnio je sagovornik.

Policija je odmah odreagovala i organizovala poteru za J.J. Ubrzo su je pronašli i tek onda je usledio šok.

- J.J. je sa bebom pronađena naselju Mudrakovac u Kruševcu kod njenog bivšeg emotivnog partnera D.S. (40). Beba je vraćena prestravljenoj majci, a J.J. i njenog bivšeg priveli su u policijsku stanicu. Tada je klupko počelo da se odmotava - navodi izvor iz istrage.

Prema njegovim rečima, policija otkriva da su njih dvoje bili u vezi pre devet meseci.

- Vezu su započeli prošle godine, a razišli su se u aprilu. Dok su bili u vezi ona je pre oko devet meseci ostala trudna i imala je spontani pobačaj o kom nije pričala. Danas je odlučila da se pojavi kod dečka i da bebu koju je čuvala predstavi kao njihovo dete - rekao je sagovornik zgranut neverovatnom pričom.

Kako je objasnio, sa druge strane D.S. je rekao da ga je bivša zvala pre tri dana.

- Rekla mu je da dolazi kod njega odnosno da će da svrati sa njihovim detetom - naveo je sagovornik.

