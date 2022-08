VELJKO BELIVUK I MARKO MILJKOVIĆ NE MOGU DA DOBIJU STATUS SVEDOKA-SARADNIKA: Evo šta piše u Zakonu o krivičnom postupku

Do sada su trojica pripadnika klana Veljka Belivuka sklopila sporazum sa tužilaštvom i time sebi obezbedili manju zatvorsku kaznu. Na toj listi su Srđan Lalić, Bojan Hrvatin i Nikola Spasojević, a na njoj po zakonu ni na koji način ne mogu da se nađu upravo Belivuk i Marko Miljković.

- Okrivljeni za koga postoji osnovana sumnja da je organizator organizovane kriminalne grupe ne može biti predložen za okrivljenog saradnika - navodi se u Zakonu o krivičnom postupku.

Belivuk je, kako se ranije navodilo, nudio da bude svedok saradnik u nekim drugim slučajevima za koje se ne tereti, ali je to odbijeno po zakonu.

Podsetimo, prvi koji su dobili status svedoka saradnika su Hrvatin i Spasojević, dok je Lalić pre nekoliko dana dobio status okrivljenog svedoka.

Inače, Lalić je tek nakon što je prošao nekoliko "testova", dobio tu mogućnost koja je od velikog značaja za rešavanje slučajeva koji nisu obuhvaćeni optužnicom, kao i onih u njoj.

- Taj status nudi preko advokata, potom ga tužilac pozove i vidi šta on to nudi. Zato je nekoliko puta i odbijan, jer je tužilac smatrao da on zna mnogo više od onoga što je ispričao. Tek kada je počeo stvarno da priča i otkrio određene stvari kojih nema u optužnici i ispričao za još neke slučajeve, onda je dobio mogućnost da sklopi sporazum.

Ceo razgovor sa njim je prvo snimljen, a potom je sve do detalja, svojeručno, morao da napiše na papiru. Ali bukvalno do sitnih detalja. Ako nadležni procene da nešto laže ili prećutkuje, dogovor odmah otpada. Lalić je inače od samog početka suđenja na sve načine pokušavao da smanji sebi kaznu i uradiće sve da to istera do kraja - rekao nam je sagovornik iz istrage ovog slučaja.

Na suđenju, Lalić će sedeti sa druge strane u delu gde su i ostali svedoci, odnosno, tamo gde sede Bojan Hrvatin i Nikola Spasojević. Dakle, suočavaće se na sudu.

Prema optužnici, članovi kriminalnog klana žrtve su kidnapovali, a potom ih prebacivali u "klanicu", kako su zvali kuću smrti u Ritopeku, gde su ubijani ljudi. Muškarce su klali i davili, ali i usmrćivali udarcima u glavu.

Na osnovu dokaza on je optužen da je učestvovao u ubistvima Milana Ljepoje, Aleksandra Gligorijevića Pukija, Zdravka Radojevića, Lazara Vukićevića, Gorana Veličkovića Goksija i Nikole Mitića. On je, takođe, u ovoj kriminalnoj grupi bio zadužen i za nabavku i održavanje kriptovanih telefona sa pomenutom aplikacijom.

Srđan Lalić učestvovao je i u otmici i ubistvu Nikole Mitića (33). To je šesta žrtva za čiju smrt su prikupljeni dokazi. On je otet na Dedinju, ispred ambasade SAD, a potom prebačen u prostorije ove kriminalne grupe na stadionu u Humskoj, gde su ga mučili. Belivuk i Miljković su, zatim, doneli odluku da se pretučeni Mitić prebaci u vikendicu u Ritopeku i tamo ubije. Okrivljeni Miloš Budimir, Lalić i Dejan Tešić odvezli su žrtvu u Ritopek gde je nakon mučenja i ubijen.

Potvrđenom optužnicom ova grupa tereti se za pet brutalnih ubistava, trgovinu drogom, nedozvoljeno držanje i nošenje oružja, silovanje i otmicu. U pitanju su ubistva Gorana Veličkovića Goksija, Lazara Vukičevića, Zdravka Radojevića, Aleksandra Gligorijevića Pukija i Milana Ljepoje.

Belivuk je optužen za pet, a Marko Miljković za četiri teška ubistva.

Za ta ubistva optuženo je još 11 pripadnika grupe.

Dokazi protiv ove grupe zaplenjeni su mahom sa Skaj aplikacije za mobilne telefone, među njima audio i video snimci, kao i fotografije brutalnih ubistava, a putem međunarodne pravne pomoći one su iz Francuske dostavljeni našim pravosudnim organima.

Osim Belivuka i Miljkovića optužnica tereti i Srđana Lalića, Miloša Budimira, Marka Budimira, Nebojšu Jankovića, Vlada Draganića, Bojana Hrvatina, Dejana Tešića, Nikolu Spasojevića, Nemanju Ðurića, Nemanju Lakičevića, Marka Andrića, Vladu Georgieva, Aleksandra Vučeljića, Milovana Tadića, Filipa Ivanovskog, Željka Kodžića, Slađanu Sekulić, Borisa Karapandžića, Nikolu Stefanovića, Vladimira Greka, Aleksandra Šćepanovića, Aleksu Šejica, Mijata Simeunovića, Miloša Lukića Selaka, Aleksu Dunjića, Vojislava Ðordevića, Aleksu Stošića, Vladimira Dimitrijevića.

Potvrđena druga optužnica protiv Veljka Belivuka i njegovog klana: Terete se za još dva ubistva

Posebno odeljenje za organizovani kriminal, na sednici veća održanoj 2. juna 2022. godine donelo je rešenje o potvrđivanju optužnice Tužilaštva za organizovani kriminal, koja je podignuta 13.4.2022.godine protiv okrivljenog Veljka Belivuka i drugih, zbog izvršenja krivičnog dela udruživanje radi vršenja krivičnih dela. Njima se na teret stavlja i ubistvo Nikole Mitića u avgustu 2020. godine i Gorana Mihajlovića u aprilu 2019. godine.

Ispitujući optužnicu Tužilaštva za organizovani kriminal krivično vanpretresno veće je stalo na stanovište da dokazi i podaci prikupljeni u dosadašnjem toku postupka, po svom kvalitetu i značaju, pružaju dovoljan osnov za izvođenje zaključka o postojanju opravdane sumnje da su okrivljeni preduzeli radnje iz činjeničnog opisa krivičnog dela koje im se optužnicom stavlja na teret, odnosno da su ispunjeni neophodni materijalni uslovi za optuženje u konkretnom slučaju.

Protiv ovog rešenja okrivljeni i njihovi branioci mogu izjaviti žalbu Apelacionom sudu u Beogradu, u roku od 3 (tri) dana od dana prijema rešenja.

Osim njih dvojice, Belivuku i njegovoj grupi se na teret stavljaju ubistva Lazara Vukićevića, Gorana Veličkovića Goksija, Aleksandra Gligorijevića Puke, Zorana Radojevića i Milana Ljepoje.

